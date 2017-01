20 janvier 2017 23h53

Quelque chose comme un chef-d’oeuvre

Ça fait 20 ans aujourd’hui. 20 ans d’espoir, de luttes, d’accomplissements, de petits miracles et de grandes fiertés. La politique familiale, lancée le 23 janvier 1997, a changé durablement les choses pour l’ensemble de la société. Un grand réseau est né et a grandi, déployant sa passion et son dévouement pour la plus grande richesse du Québec : ses enfants.

Chaque femme et chaque homme de ce réseau, petit à petit dans la ronde constante des jours, y a apporté sa touche, son humanité, comme autant de taches de lumière qui semblent bien humbles et décousues à l’oeil profane.

Et pourtant, quand on embrasse l’ensemble du regard, tout prend son sens. Les taches de lumière s’additionnent et s’harmonisent, composant, au fil de ces 20 ans, une grande toile impressionniste qui fait l’envie partout sur la planète. C’est là notre chef-d’oeuvre collectif, qui se lit dans le regard brillant des enfants qui grandissent, qui s’épanouissent et bâtissent avec nous un monde plus heureux et accompli.

20 ans, qui sont nés, ne l’oublions pas, dans les luttes d’avant. Rien ne sort jamais du néant et, si l’on célèbre aujourd’hui les 20 ans de la politique familiale de 1997, c’est parce qu’elle était non seulement le début d’une grande aventure, mais aussi l’aboutissement de tant d’efforts de tant de gens.

Ces efforts continuent aujourd’hui, car rien n’est acquis, pas même ce qui est, de manière si évidente, un levier incomparable de richesse économique et sociale.

Mais c’est aujourd’hui jour de fête. Si demain nous réserve encore des luttes, prenons le temps, en ce 23 janvier 2017, de célébrer dans la joie l’anniversaire d’un document qui a changé la vie de générations d’enfants, de parents et de professionnelles partout à travers le Québec.

Le 20 janvier 2017

Hydro-Québec solaire !

Le secteur de l’énergie doit s’adapter rapidement aux transformations majeures, au point que les grands joueurs, inévitablement, doivent suivre et s’ajuster aux exigences vertes d’un avenir qui est à nos portes. À ce niveau, Hydro-Québec ne ferme plus les yeux sur l’énergie solaire, car ce secteur connaît un essor formidable.

Les scientifiques prédisent que, d’ici 2025, les maisons produiront autant d’énergie renouvelable qu’elles en consommeront. Notre société d’État, Hydro-Québec, entend donc se lancer dans la production de toits photovoltaïques ; on flaire les profits.

En conséquence, cette sage et lumineuse décision de notre grande soeur, Hydro-Québec, ouvre la porte également à une diversité de produits renouvelables, comme les éoliennes domestiques, la géothermie et le photovoltaïque, qui seraient tous présentés dans une technologie digne du futur. Voilà donc un avenir bien éclairé.

Québec, le 20 janvier 2017



Question de sénateurs

Avec une population neuf fois moins nombreuse que les États-Unis, le Canada a-t-il besoin de plus de sénateurs que le Sénat américain et de 30 sièges de plus à la Chambre des communes ? Serait-il possible de réduire le nombre de sénateurs, non élus, de 105 à 85 et le nombre de députés de 338 à 315 dans 306 circonscriptions avec neuf sièges attribués aux meilleurs candidats finissant en deuxième place dans neuf régions ?

Montréal, le 17 janvier 2017