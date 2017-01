Quoi surveiller aujourd'hui?

Voilà: c’est le Jour J. Celui où le 45e président des États-Unis d’Amérique est investi. Celui où le 44e tire sa révérence. Et celui où le monde va commencer à découvrir de quoi sera fait ce gouvernement Trump. Temps forts pour une journée historique toute en traditions:



- Le thé. En début d’après-midi, M. Trump et sa famille seront reçus pour un thé offert par les Obama à la Maison-Blanche.



- Le cortège. Le président sortant et celui désigné se rendront ensemble au Capitole après le thé.



- La cérémonie. Donald Trump doit prêter serment vers 17h et il prononcera peu après le toujours très attendu discours inaugural.



- Le départ. Sitôt l’assermentation terminée, Barack et Michelle Obama quitteront les lieux en hélicoptère pour la base militaire d’Andrews, d’où ils partiront en vacances.



- Le défilé. Les nouveaux président et vice-président défileront quant à eux sur les 2,4 kilomètres qui relient le Capitole à la Maison-Blanche par Pennsylvania Avenue.



- Les bals. Le nouveau président participera à trois bals d’investiture dans la nuit de vendredi à samedi. C’est beaucoup? Bof: Bill Clinton en a eu 14 en 1997.



… et le jour des manifestations anti-Trump



On le sait, la présidence Trump en inquiète plusieurs. Et cela sera illustré aujourd’hui par une série de manifestations tenues un peu partout à travers le monde. Londres, Berlin, Prague, Bruxelles, Tel-Aviv, Manille, Mexico, Buenos Aires seront notamment du nombre. Ainsi que Montréal.