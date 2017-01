19 janvier 2017 19h25

Merci beaucoup, Mme Françoise David

Lorsque Michel Chartrand est décédé, comme plusieurs, j’ai cherché celui qui pourrait reprendre le flambeau que ce dernier avait si vaillamment porté. J’avais beau chercher, je ne trouvais pas.

Finalement, il y a quelques années, j’ai allumé. Je cherchais au mauvais endroit. Cette personne n’était pas un homme fort en gueule et n’hésitant pas à utiliser des sacres afin d’amplifier la portée de ses propos. Non. La nouvelle porte-parole qui décrirait les injustices sociales était une petite femme de taille, mais une grande dame de coeur et de tête à la voix douce et au regard rieur.

J’ai, il y a plus de 10 ans, participé au congrès de fondation de Québec solidaire. Bien sûr, je ne m’attends pas à ce que ce parti prenne le pouvoir à court terme. Mais je crois en ce qu’il représente.

Françoise David, vous avez fait une bien belle job. Je ne sais quelles causes vous occuperont dans le futur, mais je suis certain qu’elles seront nobles.

Merci, Madame, d’être une personne d’exception qui nous rend tous un peu meilleurs.

Sherbrooke, le 19 janvier 2017t

Au Québec, la culture manifestante est déficiente

On saluera certes l’intention de Canadiennes et Canadiens de participer aux manifestations de protestation prévues au lendemain de l’assermentation du nouveau président américain, mais il serait tout aussi apprécié, sinon plus, que ces mêmes gens fassent entendre leurs voix et participent, voire organisent de pareilles manifestations ici même, au Canada et au Québec, où les raisons d’exprimer haut et fort ses opinions et son mécontentement face à des décisions politiques contestables ne manquent pourtant pas.

Mais il est vrai qu’au Québec, les lois et règlements édictés pendant et après le printemps dit érable rendent désormais la possibilité de manifester pour ainsi dire inexistante — ce qui aurait d’ailleurs été une raison pertinente de revendiquer ses droits au moment de leur adoption, mais il faut croire que les Québécois n’ont plus la fibre manifestante, la fibre de la rue, comme ils l’ont déjà eue à plusieurs reprises dans le passé de l’histoire du Québec.

Montréal, le 18 janvier 2017

Montréal se transformerait-elle en dépotoir ?

J’écris pour rendre compte de mon exaspération devant la quantité de déchets et de détritus de toutes sortes qui jonchent les trottoirs et les rues de la métropole québécoise. J’ignore si elle est fondée, mais j’ai la fâcheuse impression que depuis mon arrivée à Montréal, en 1998, la situation s’est détériorée. Lorsque je marche, il m’arrive souvent de ramasser des bouteilles de plastique ou de verre et une multitude de rebus qui devraient se retrouver au recyclage ou aux ordures, et non dans les rues de la ville.

J’aimerais vivre dans un environnement propre, agréable et vitalisant. Je mets mon grain de sel pour nettoyer les rues de mon quartier, mais la tâche est colossale. Si tout un chacun faisait de même, Montréal s’embellirait rapidement !

Je ne crois pas aux mesures et aux politiques répressives. Je pense cependant qu’il y a un immense travail d’éducation et de sensibilisation à faire. Cela devrait commencer dès le plus jeune âge. Après tout, n’est-ce pas une responsabilité individuelle et collective de prendre soin de notre environnement de vie commun ?

Montréal, le 17 janvier 2017