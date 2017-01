La guerre (V.F. de Krigen)

21 janvier 2017 | Louis-Paul Rioux

Commandant d’une unité danoise en Afghanistan, Claus Michael Pedersen n’hésite pas à quitter son poste de supervision pour remplacer sur le terrain un de ses soldats, traumatisé par la mort d’un collègue déchiqueté par une mine. Dans le but de protéger une famille afghane ayant reçu des menaces de mort de la part des talibans, l’officier et ses hommes se rendent là-bas, pour découvrir que tous les membres du clan ont été assassinés. Prise en souricière au milieu de la cour, l’unité de Claus essuie les tirs ennemis. Pour évacuer un de ses hommes grièvement blessé, le commandant, dans le feu de l’action, réclame un appui aérien et le bombardement de la zone d’où proviendrait l’attaque. Mais, de retour au camp, il apprend avec stupéfaction que onze civils ont été tués au cours de cette opération de sauvetage. Accusé de crime de guerre dans un tribunal mixte, Claus bénéficie des judicieux conseils de son avocat et du soutien de son épouse qui, en son absence, mettait les bouchées doubles pour élever leurs trois jeunes enfants.

Tobias Lindholm (A Hijacking) poursuit dans la veine réaliste avec ce drame de guerre intense, entrecoupé de scènes domestiques évocatrices, qui se transforme à mi-parcours en un drame psychologique et judiciaire moralement complexe. En lice pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère l’an dernier, La guerre se distingue par son caractère humaniste, qui transparaît dans les scènes de camaraderie entre le protagoniste et ses subalternes, empreintes de respect et d’un grand sens de la solidarité. Entouré de véritables vétérans danois, Pilou Asbaek (A Hijacking, Game of Thrones) livre une interprétation sobre et puissante. Dans le rôle de l’épouse dévouée, prête à tout pour éviter à son mari une peine de prison qui le couperait encore de sa famille, Tuva Novotny (Jalla, Jalla !, Eat Prey Love) est fort attachante. Seul bémol : un dénouement un peu commode, dont les implications légales et morales demeurent inexplorées par Lindholm.