Alcoolique depuis son divorce, une femme se retrouve mêlée malgré elle à l’enquête sur la disparition de son ancienne voisine.

Adaptation inégale du roman de Paula Hawkins. Exploration originale de la psyché et de la souffrance féminines. Trame policière convenue. Réalisation maladroite. Jeu émouvant des trois actrices.

La fille du train (The Girl on the Train)

(5) É.-U., 2016. Drame policier de Tate Taylor avec Emily Blunt, Luke Evans, Haley Bennett.