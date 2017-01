Le train-train d’un couple de banlieusards est chamboulé par l’arrivée de nouveaux voisins menant une double vie d’agents secrets.

Scénario prévisible reposant sur une recette éprouvée. Des sourires, mais peu de surprises. Réalisation enlevée. Photographie quelconque. Interprètes à l’aise dans des rôles sur mesure.

Nos voisins les Jones (V.F. de Keeping Up With the Joneses)

(5) É.-U., 2016. Comédie d’espionnage de Greg Mottola avec Zach Galifianakis, Isla Fisher.