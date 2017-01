Course à la mort 2050 (V.F. de Roger Corman’s Death Race 2050)

20 janvier 2017 16h46 | Mediafilm

En 2050, cinq coureurs automobiles s’affrontent dans une course où l’objectif est de relier New York à Los Angeles en écrasant le plus de piétons possible.

Intrigue minimaliste d’une rare crétinerie. Salmigondis indigeste d’action poussive et de satire débile. Traitement cartoonesque et gore d’une grande vulgarité. Réalisation indigente. Véhicules bricolés en carton. Interprétation exécrable.