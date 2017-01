Avant de réaliserJackie, où il cristallisait avec brio la personnalité de Jacqueline Bouvier Kennedy, Pablo Larraín (No) a retrouvé le scénariste Guillermo Calderón, avec qui il avait fait El Club, afin de livrer un drame biographique ludique et audacieux sur le grand poète chilien Neruda. À mi-chemin entre la chasse au trésor et le jeu du chat et de la souris, Neruda nous transporte en 1948 alors que l’artiste (Luis Gnecco), accusé de trahison par le président du Chili, est poursuivi par un ambitieux policier (Gael Garcia Bernal). Brillant.

Neruda ★★★★ Chili, 2016, 108 min. Drame biographique de Pablo Larrain. Avec Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal, Alfredo Castro, Mercedes Moran et Emilio Guttiérez Caba.