Pour son quatrième film, Ben Affleck a jeté une deuxième fois son dévolu sur un roman de Dennis Lehane (Gone Baby Gone). Outre la fâcheuse idée qu’il a eue de s’attribuer le rôle central du bon gars de Boston devenant mafioso à Tampa durant la Prohibition, Affleck alourdit le tout en narrant la chose. Bavard et ambitieux, son film de gangsters a certes de la gueule avec sa direction artistique soignée. Toutefois, rarement croit-on à son héros romantique évoluant dans ce monde violent où les femmes, fatales ou vertueuses, paraissent accessoires.

Ils vivent la nuit (V.F. de Live by Night) ★★★ États-Unis, 2016, 128 min. Drame de moeurs de Ben Affleck. Avec Ben Affleck, Chris Messina, Brendan Gleeson, Sienna Miller, Zoe Saldana, Elle Fanning, Chris Cooper, Remo Girone et Robert Glenister.