Le 15 avril 2013, des pelotons épars de coureurs continuaient d’affluer à la ligne d’arrivée lorsque, soudain, une explosion a retenti. Les policiers présents ont réagi sur-le-champ. C’est sur leur travail, au premier chef, que revient le drame de Peter Berg, réalisateur friand de faits vécus héroïques, du genre guerrier et de patriotisme tous azimuts. Son film manque cruellement de… cinéma. L’approche simpliste et bassement manipulatrice, également : Berg recourt à des procédés faciles, limite grossiers, pour émouvoir. Ce qui étonne le plus toutefois, c’est que, hormis les deux frères terroristes, le personnage inventé que joue Mark Whalberg est le seul qu’on s’est vraiment donné la peine d’étoffer. Relégués au second plan, ceux basés sur les vrais policiers n’ont pas droit aux mêmes égards. Curieuse façon de leur rendre hommage, non ?



Le jour des patriotes (V.F. de Patriots Day) ★★ États-Unis, 2016, 133 min. Drame de Peter Berg. Avec Mark Whalberg, John Goodman, J. K. Simmons, Alex Wolff, Themo Melikidze, Kevin Bacon, Michelle Monaghan.