Le fondateur revient sur le parcours d’un homme obsédé par la réussite, Ray Kroc, qui, à défaut d’avoir un rêve à lui, usurpa celui d’autrui : celui des frères McDonald, inventeurs d’un modèle novateur de restauration rapide. L’action démarre juste avant la rencontre avec ceux-ci et se termine juste après la naissance de l’empire. Dans l’intervalle, on suit Kroc (brillant Michael Keaton) au gré de démarches professionnelles qui rendent compte d’un tempérament toxique. Hélas, s’il suggère les différentes failles de son sujet, jamais le film n’explore-t-il celles-ci ni n’en cherche-t-il les causes. Des échos contemporains fortuits, presque de la prescience, fascinent, cela dit. On regarde ce milliardaire mentir à la face d’une Amérique qui en redemande et on se dit qu’avec l’ère Trump qui s’amorce, Le fondateur est un film de son temps.



Le fondateur (V.F. de The Founder) ★★ 1/2 États-Unis, 2016, 115 min. Drame biographique de John Lee Hancock. Avec Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Laura Dern.