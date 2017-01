Les femmes du 20e siècle

S’inspirant une fois de plus de sa jeunesse et de ses relations familiales, Mike Mills (Les débutants) livre un film nostalgique et tendre où il rend hommage aux femmes ayant marqué sa jeunesse. Campé en 1979 dans le sud de la Californie, ce drame met en scène Annette Bening dans le rôle d’une mère qui demande à deux jeunes femmes (Greta Gerwig et Elle Fanning) de l’aider à élever son fils adolescent (Lucas Jade Zumann). En résulte une irrésistible et douce-amère réflexion sur la féminité, la maternité et la sexualité.

20th Century Women ★★★ États-Unis, 2016, 118 min. Drame de Mike Mills. Avec Annette Bening, Lucas Jade Zumann, Greta Gerwig, Elle Fanning et Billy Crudup.