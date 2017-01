Quoi surveiller aujourd'hui?

Elle avait dit qu’elle annoncerait tôt en 2017 ses intentions concernant son avenir politique: Françoise David tiendra parole ce matin en confirmant son départ de la vie politique, à l’âge de 69 ans. Québec solidaire perd ainsi une «co-porte-parole» qui était dans les faits la leader du parti — son visage public, son incarnation.



Même attendue, la nouvelle constitue un dur coup pour la formation politique. Depuis son élection en 2012, Mme David se classait systématiquement dans le trio de tête du palmarès annuel des personnalités politiques les plus aimées et respectées au Québec.



Le chiffre du jour: à quel prix, le salaire minimum?





Et puis, combien? Le gouvernement Couillard (par la ministre responsable du Travail) dévoilera ce matin l’ampleur de la hausse du salaire minimum, actuellement établi à 10,75 $ l’heure.



Dans les derniers mois, la question du salaire minimum à 15 $ l’heure est souvent revenue dans l’actualité — la FTQ a par exemple annoncé que cette bataille serait dans ses priorités de 2017, alors que l’homme d’affaires hyperactif Alexandre Taillefer en fait ouvertement la promotion. Québec solidaire et le Parti québécois sont aussi favorables à cette idée, qui compte toutefois ses détracteurs (notamment pour son impact sur les PME)..



Trump, plus qu’un jour





Les célébrations entourant l’investiture du 45e président des États-Unis, Donald Trump, débutent aujourd’hui avec une série de concerts sur la Mall de Washington. On sait que les artistes ne se sont pas bousculés pour être de la partie. L’affiche annonce donc Toby Keith, Jennifer Holliday, The Piano Guys, et The Frontmen of Country, entre autres.



M. Trump et le vice-président désigné, Mike Pence, participeront aussi à une cérémonie d’hommage aux anciens combattants au cimetière d’Arlington. Et demain? Le jour J.



Davos, la suite





Grosse journée au Forum économique de Davos, avec des discours de la première ministre britannique, Theresa May (qui vient de mettre la table pour un Brexit «dur»), du secrétaire général de l’ONU et de celui de l’OTAN. Le premier ministre Couillard est sur place.



Et après 74 jours de course, tout va se jouer dans un mouchoir de poche? Il semble bien que oui. Après avoir affronté tous les périls de la mer, les skippers français Armel Le Cléac’h et gallois Alex Thomson devraient rallier aujourd’hui la ligne d’arrivée de la prestigieuse Vendée Globe — cette mythique course à la voile autour du monde en solitaire qui se termine aux Sables-d’Olonne.



Le Cléac’h devrait l’emporter, du moins selon les experts. Mais son avance n’était hier soir que d’environ 50 milles nautiques sur son adversaire. Duel haletant? Voilà.