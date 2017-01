Quoi surveiller aujourd'hui?

Le débat en français des candidats à la chefferie des conservateurs étant passé depuis hier, Kevin O’Leary peut maintenant se lancer! L’homme d’affaires et ancien animateur de télévision devrait confirmer aujourd’hui qu’il brigue lui aussi un poste visiblement convoité — il faut les doigts de trois mains pour compter les candidats en lice…



Même s’il est né à Montréal, M. O’Leary ne parle pas français. Il ne parle pas non plus la langue de bois, étant connu pour ses prises de position à la fois spectaculaires et controversées — comme cette idée de vendre les sièges du Sénat.



Ciao, Obama





Moment historique: le président américain, Barack Obama, participe aujourd’hui à sa toute dernière conférence de presse, à l’avant-veille de la fin de son deuxième mandat. Prendra-t-il, lui, les questions de CNN?



Son vice-président, Joe Biden, fera pour sa part ses adieux officiels depuis le Forum économique de Davos, en Suisse.



Le rapport d’étape du jour: la STM





Le maire de Montréal, Denis Coderre, recevra et rendra public aujourd’hui un rapport d’étape de la Société de transport de Montréal concernant l’immense panne de métro qui a touché le réseau samedi dernier.



On connaît déjà le problème, lié aux «frotteurs négatifs» — une pièce située sous les voitures de métro et qui permet le contact électrique avec les rails. On sait aussi que ce sont les nouveaux trains Azur qui ont été le plus endommagés. Mais la cause du problème, elle, demeure nébuleuse.



Sous les projecteurs





— Que décidera finalement Denis Coderre par rapport au projet de doter 132 000 lampadaires de Montréal d’un éclairage DEL? Réponse finale aujourd’hui, avec explications.



— La Banque du Canada fait une annonce ce matin concernant son taux d’intérêt directeur — mais tout indique que ce sera statu quo.



— Justin Trudeau poursuit sa tournée de «reconnexion» avec les Canadiens: arrêts prévus en Estrie au cours de la journée.