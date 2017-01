Quoi surveiller aujourd'hui?

Avec toute la panoplie des participants habituels (dont Philippe Couillard), le Forum économique mondial de Davos s’ouvre aujourd’hui en Suisse. Le président chinois et un représentant de l’équipe de transition du président américain désigné, Donald Trump, prendront notamment la parole le premier jour.



Plusieurs prédisent des échanges animés autour de la question de la montée du protectionnisme, aux États-Unis comme ailleurs. L’événement se tiendra jusqu’à samedi.



Trudeau à l’heure de Sherbrooke





Nous disions que tous les participants habituels seraient à Davos? En fait, c'est faux. Car Justin Trudeau, lui, a choisi d’annuler son voyage en Suisse pour se consacrer à sa grande tournée canadienne de séances de questions-réponses avec les citoyens.



Deux arrêts sont prévus aujourd’hui: le premier à Fredericton, le second à Sherbrooke. Ce sera la première ville québécoise à recevoir le premier ministre dans cette tournée qui suscite les critiques de l'opposition depuis son annonce.



Brexit, la suite





C’est quoi le plan? Well... La première ministre britannique, Theresa May, devrait dévoiler ce matin son approche du Brexit, soit la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Depuis qu’elle a pris la relève de David Cameron, Mme May n’a jamais explicité la stratégie qu’elle privilégie pour ce processus historique.



Londres aimerait lancer la procédure de divorce d’avec l’UE avant le mois d’avril.



Les finalistes du jour: prix Écrans 2017





C’est ce matin que les finalistes des prix Écrans canadiens 2017 seront dévoilés, en vue du gala du 12 mars. L’an dernier, le film Room avait largement dominé la soirée de remise des prix.



Les prix Écrans (auparavant: prix Génie et Gemini) récompensent les meilleures productions télévisuelles et cinématographiques au pays. C’est dans ce contexte que l’on remettait depuis 1993 le prix Claude-Jutra… qui est devenu dans les derniers mois le Prix du meilleur premier long métrage.



Sous les projecteurs





- La municipalité de L’Île-d’Anticosti annoncera ce matin qu’elle soumet sa candidature au gouvernement fédéral pour une éventuelle reconnaissance comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO.



- Les nombreux candidats à la direction du Parti conservateur débattront ce soir à Québec (en français, donc). Plus tôt en journée, Maxime Bernier dévoilera le nom d’un nouveau soutien au sein de la députation québécoise.