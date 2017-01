Allégations de détournement de fonds au PQ: la CAQ dépose une plainte

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

La Coalition avenir Québec a déposé dimanche une plainte officielle auprès du Directeur général des élections du Québec (DGEQ) quant aux allégations de détournement de fonds publics par le Parti québécois (PQ). Vendredi, libéraux, caquistes et solidaires avaient reproché au PQ d’avoir utilisé à des fins partisanes du personnel rémunéré par l’Assemblée nationale. Le Journal de Québec révélait vendredi que 12 personnes avaient été embauchées pour seconder la whip en chef de l’opposition officielle, Carole Poirier. Ces employés sont rémunérés à même les fonds destinés aux travaux parlementaires, mais cinq d’entre eux, des « agents de liaison », seraient en fait affectés à du travail partisan, loin de la colline parlementaire. Le gouvernement et les deux autres partis de l’opposition avaient déjà interpellé le Commissaire à l’éthique et le Bureau de l’Assemblée nationale à ce sujet.