Quoi surveiller aujourd'hui?

Le retour de Moreau en ministre



On se demandait où atterrirait Pierre Moreau au sein du Conseil des ministres de Philippe Couillard. Eh bien, réponse ce matin: le rescapé d’une virulente infection sera nommé président du Conseil du trésor, poste névralgique s’il en est.



Le premier ministre confirmera donc aujourd’hui non pas un remaniement ministériel, mais plutôt des changements mineurs à son équipe. Le ministre des Finances, Carlos Leitão, cumulait la responsabilité du Trésor depuis le retrait précipité de Sam Hamad, en avril 2016, pour une affaire d’éthique touchant à ses liens avec Marc-Yvan Côté.



L’enquête du jour: violences sexuelles à l’université



Attendue? Très. L’étude ESSIMU — pour «Enquête Sexualité, Sécurité et Interactions en Milieu Universitaire — réalisée auprès de 8700 personnes de six universités québécoises sera dévoilée aujourd’hui à Montréal. Cette recherche indépendante se veut la première du genre au Québec et visait à établir un portrait des violences sexuelles dans le contexte universitaire.



Des premiers résultats rendus publics en mai 2016 indiquaient que 37 % des personnes travaillant ou étudiant à l’université avaient subi de la violence sexuelle dans ce milieu au moins une fois depuis leur arrivée dans l’établissement.



Trudeau en tournée, la suite



Le premier ministre Trudeau poursuit aujourd’hui et toute la semaine sa tournée de charme (ce qui veut notamment dire: beaucoup d’égoportraits) à travers le Canada. Il sera ce lundi en Nouvelle-Écosse, et devrait logiquement passer par le Québec par la suite.



L’objectif? Aller à la rencontre des Canadiens «ordinaires» (cela dans la foulée de la controverse liée aux dîners privés avec M. Trudeau offerts à certains contributeurs de la caisse du Parti libéral du Canada) au moyen de séances publiques de questions-réponses et d’arrêts «impromptus» dans des cafés et des restaurants.



La semaine américaine



- Le président sortant: Ce sera la «der des ders» d’Obama, une ultime conférence de presse pour le président qui quitte ses fonctions vendredi. Prédiction prudente? Le ton sera différent de celui vu et entendu lors de la première conférence de presse de Donald Trump, la semaine dernière… C’est pour mercredi dans le cas de Barack Obama.



- Le président désigné: Vendredi sera le grand jour pour Donald Trump, 70 ans, alors qu’il sera investi 45e président des États-Unis d’Amérique. Comme le veut la tradition, M. Trump et son épouse seront reçus par les Obama pour un thé matinal avant la cérémonie.



Dans le rétroviseur: Martin Luther King



C’est aujourd’hui la Journée Martin Luther King à Montréal — et surtout, partout aux États-Unis. L’occasion de saluer la mémoire du militant pour les droits civiques, assassiné en 1968. Et pour le maire Coderre, l’occasion de recevoir en petit-déjeuner Wanda Robson, la sœur de Viola Desmond, celle dont le visage ornera le nouveau billet de 10 $ canadien.