Quoi surveiller aujourd'hui?

Le Parti québécois tient aujourd’hui et demain un Conseil national et une Conférence nationale des présidentes et présidents. Et la rencontre promet quelques débats houleux autour des dernières propositions du nouveau chef du parti, Jean-François Lisée, notamment sur la question de la promotion et de la défense du français.



Vendredi, M. Lisée a soutenu que «ça brasse au PQ, mais ça brasse dans le bon sens». Les discussions de cette fin de semaine serviront à mettre la table pour le Congrès national du parti, prévu en septembre 2017 et qui établira le programme défendu par le parti aux élections de l’année prochaine.



Des réponses aux suicides innus





C’est aujourd’hui que les conclusions du coroner Bernard Lefrançois concernant les cinq suicides qui ont décimé en 2015 la communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam seront dévoilées. Les résultats de cette enquête publique seront présentés à Sept-Îles.



Après des audiences éprouvantes pour les familles des victimes, M. Lefrançois s’était engagé à présenter des recommandations «claires et précises». La problématique des suicides autochtones n’étant pas limitée à cette communauté, son rapport devrait faire œuvre utile de manière plus large.



À suivre cette fin de semaine:





- Patinage: Les championnats canadiens de patinage de vitesse sur courte piste (un sport où de nombreux Québécois se démarquent sur la scène internationale depuis plusieurs années) se poursuivent à l’aréna Maurice-Richard de Montréal.



- Brexit: La Commission parlementaire sur le Brexit et le retrait de la Grande-Bretagne de l’Union européenne publie samedi son premier rapport, suivant le vote historique du 23 juin.



- Musulmans: il y a La Mecque… et Dacca (au Bangladesh). Des centaines de milliers de musulmans sont attendus jusqu’à dimanche près de la capitale bangladaise pour ce qui est le deuxième rassemblement islamique en importance au monde.