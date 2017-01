MOBILEPHOTOS - Les photos de la semaine du 7 janvier 2017

14 janvier 2017



1. Chicago (États-Unis), 10 janvier 2017 | C’était le temps des adieux mardi pour le président sortant des États-Unis, Barack Obama. Il s’est adressé pour une dernière fois aux Américains réunis à Chicago, la ville où il avait pris la parole lors de son élection le 5 novembre 2008. Les larmes aux yeux, il a prononcé un dernier discours empli d’espoir et de confiance envers l’avenir des États-Unis. « Yes we can. Yes we did. Yes we can. »« Oui, nous le pouvons. Oui, nous l’avons fait », a-t-il lancé à la foule pour conclure son allocution. (Lisez notre article) Charles Rex Arbogast Associated Press





2. Washington (États-Unis), 12 janvier 2017 | À la surprise générale, le président sortant des États-Unis, Barack Obama, a remis la médaille présidentielle de la Liberté à son vice-président Joe Biden, jeudi. Il s’agit de la plus haute récompense civile des États-Unis. Submergé par l’émotion — les larmes aux yeux, la voix tremblante —, Joe Biden a remercié Barack Obama pour son amitié et pour «l’aventure incroyable» dans laquelle il l’a plongé ces dernières années. (Lisez notre article) Nicholas Kamm Agence France-Presse





3. New York (États-Unis), 11 janvier 2017 | Il n’aura fallu que quelques minutes avant que le président désigné des États-Unis, Donald Trump, laisse éclater sa colère mercredi, en pleine conférence de presse à la Trump Tower de New York. C’est la première fois depuis son élection que le milliardaire se prêtait au jeu des questions des journalistes. Sur la défensive, il s’en est pris aux médias américains, qui n’ont pas hésité à diffuser des informations sur ses liens allégués avec la Russie. Il a même refusé de donner la parole à un journaliste de CNN, la première chaîne américaine d’information en continu aux États-Unis. (Lisez notre article) Seth Wenig Associated Press





4. Ottawa (Ontario), 10 janvier 2017 | Le premier ministre Justin Trudeau a choisi de commencer l'année 2017 en lion en remaniant son cabinet ministériel mardi. Selon les experts, ce serait en grande partie pour répondre à l'entrée en fonction imminente de l’équipe de Donald Trump. Il a notamment remplacé Stéphane Dion à la tête du ministère des Affaires étrangères par Chrystia Freeland. Anciennement responsable du Commerce international, cette dernière — qui sera remplacée par le député québécois François-Philippe Champagne — conservera les dossiers liés aux États-Unis. Stéphane Dion a quant à lui annoncé la fin de sa carrière politique. (Lisez notre article) Sean Kilpatrick La Presse canadienne





5. Téhéran (Iran), 10 janvier 2017 | Des centaines de milliers d’Iraniens ont assisté aux funérailles de l’ancien président Ali Akbar Hachemi Rafsandjani mardi à Téhéran. Considéré comme le pilier de la République islamique, M. Rafsandjani est décédé dimanche à l’âge de 82 ans des suites d’une crise cardiaque. Il s’est toujours placé au centre de l’échiquier politique, prônant la modération et le rapprochement avec l’Occident. (Lisez notre article) Atta Kenare Agence France-Presse





6. Beverly Hills (États-Unis), 8 janvier 2017 | Réunis dimanche soir pour la cérémonie des Golden Globes, plusieurs célébrités en ont profité pour faire part de leur hostilité envers le président désigné des États-Unis, Donald Trump. Montée sur scène pour recevoir son prix honorifique, l’actrice Meryl Streep s’est inquiétée de l’avenir d’une Amérique dirigée par Donald Trump. Elle est notamment revenue sur un épisode marquant : le point de presse lors duquel le milliardaire s’était moqué d’un journaliste handicapé. Donald Trump n’a pas tardé à contre-attaquer sur Twitter, critiquant Meryl Streep et justifiant son acte en s'attaquant une nouvelle fois «aux médias malhonnêtes». (Lisez notre article) Paul Drinkwater Associated Press





7. Montréal (Québec), 10 janvier 2017 | «Le Devoir» célébrait cette semaine ces 107 ans. Fondé en 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa, le quotidien indépendant a su s’adapter, au fil des ans, pour faire face aux nouveaux défis du millénaire. On peut d’ailleurs, depuis peu, le retrouver sur toutes les plateformes numériques, jusque dans vos pantalons sous sa forme mobile. Jacques Nadeau Le Devoir





8. Douma (Syrie), 9 janvier 2017 | Des enfants jouent dans un quartier en ruine dans la ville de Douma, près de Damas, en Syrie. Malgré la trêve des dernières semaines, les bombardements continuent dans le pays où plusieurs groupes rebelles ont suspendu leur participation dans les négociations de paix. Ces pourparlers, parrainés par la Russie, l’Iran et la Turquie, auront lieu le 23 janvier à Astana, la capitale du Kazakhstan. Abd Doumany Agence France-Presse



9. Mossoul (Irak), 9 janvier 2017 | Les forces irakiennes continuent d'avancer dans Mossoul pour tenter de reprendre la ville des mains des djihadistes du groupe État islamique. Dimanche, les forces irakiennes ont réussi à atteindre un pont sur le Tigre, qui sépare la ville en deux, pour la première fois depuis le début de l’opération militaire. Selon l’ONU, plus de 125 000 personnes ont dû fuir leurs foyers depuis le lancement de l’offensive en octobre dernier. Installés dans des camps provisoires, ils attendent dans des conditions de vie difficiles de pouvoir retourner chez eux. Dimitar Dilkoff Agence France-Presse





10. Jiaxing (Chine), 8 janvier 2017 | Des structures gonflables en forme de poulet, mais dotées du visage de Donald Trump ont pris place dans les centres commerciaux, bureaux d’affaires et parcs en Chine. Hautes de cinq mètres, elles arborent la mèche emblématique de l’homme d’affaires en guise de crête. Donald Trump entrera en fonction le 20 janvier prochain, une semaine avant le Nouvel An lunaire, qui signifie pour les Chinois le début de l’année du coq. Johannes Eisele Agence France-Presse





11. Istanbul (Turquie), 10 janvier 2017 | La ville d’Istanbul, en Turquie, a été paralysée pendant près de trois jours par une importante tempête de neige. L’épais manteau blanc qui a recouvert la capitale a provoqué bien des inconvénients : les écoles ont dû fermer, les cafés et théâtres sont restés vides. Des centaines de vols ont été annulés, laissant des milliers de voyageurs dans le plus grand désarroi. La Ville a dû s’organiser pour héberger près de 6000 personnes bloquées dans la métropole. Ozan Koze Agence France-Presse





12. Skopje (Macédoine), 11 janvier 2017 | L’Europe a été violemment touchée par une vague de froid, qui a fait plus de 60 morts depuis la fin de semaine dernière, pour la plupart en Europe de l’Est. Les températures qui sont restées bien en dessous de moins 20, ont emporté la vie de nombreux sans-abri, des personnes âgées, ainsi que des migrants. À Skopje, la capitale de la Macédoine, le thermostat affichait moins 28 degrés Celsius. Robert Atanasovski Agence France-Presse

