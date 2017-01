13 janvier 2017 19h22

Une crise est à venir

À la veille du couronnement de Donald Trump, certains observateurs soufflent le chaud et le froid pour nous inviter à faire preuve de plus d’ouverture et à cesser de le diaboliser. Pour ma part, je suis de ceux qui ont suffisamment suivi de près la campagne de Donald Trump, et ce, à partir des primaires jusqu’à aujourd’hui, pour affirmer que ce président des États-Unis désigné n’est absolument pas qualifié politiquement et moralement parlant pour assumer une telle responsabilité. L’histoire va le démontrer ! Ses comportements narcissiques sont le fait brutal des « maux » que nous savons.

Et dans une situation aussi dramatique, où on a affaire à de tels sujets, on ne peut pas s’attendre à autre chose qu’à des dérives de tous ordres et à l’avènement d’une crise politique majeure. On le verra dans quelques mois ! Une crise dont souffriront ceux de ces électeurs désabusés qui l’ont choisi par défaut, comme un « sauveur ».

Je rappellerai enfin que les journalistes les plus lucides ont plus de raisons que d’autres de s’inquiéter. Donald Trump ne supporte pas la critique. Il faut savoir que, sans une presse libre et critique, il n’y a plus de démocratie. Cela s’est vu dans le passé, mais aussi dans le présent. Voilà une réalité qui devrait donc freiner certains élans vers l’ouverture et l’attentisme. Bref, devant un tel état de choses, alors que l’avenir est aussi incertain, mieux vaut prévenir que guérir !

Québec, le 11 janvier 2016

Le bon usage

Dans son édition du 11 janvier 2017, Le Devoir rapporte les propos suivants du premier ministre du Canada, Justin Trudeau : « Notre ministre des Affaires étrangères va être appelée à être engagée avec les États-Unis sur des enjeux profondément commerciaux et économiques, et je trouve que d’avoir une voix par rapport à ça, c’est la bonne façon d’y aller. »

Nous compatissons avec Hélène Buzzetti et ses camarades membres de la Tribune de la presse parlementaire canadienne, eux dont les oreilles doivent saigner chaque fois que le PM prend la parole en « français ». Mais ce que l’on s’explique mal, c’est le manque de vigilance du pupitreur, qui n’a pas cru bon d’accoler aux propos rapportés ci-dessus un (sic) pourtant bien nécessaire.

Longueuil, le 12 janvier 2017

Contrastes

L’atmosphère de cirque, de colère et d’agressivité entourant la première conférence de presse du président en devenir Trump aura offert un contraste saisissant avec l’ambiance festive régnant la veille à Chicago lors du discours d’adieu du président Obama. Ce que j’apprécie particulièrement et dont je garderai le meilleur souvenir des discours de ce dernier, outre leur rhétorique, c’est leur côté pédagogique, en ce sens que le président éduque son peuple en lui rappelant — ou parfois même en lui apprenant — les fondements de la Constitution des États-Unis et l’origine de l’idéal démocratique américain. Peu de leaders dans le monde nous donnent actuellement l’occasion d’être les témoins privilégiés de pareilles démonstrations d’éloquence et de profondeur dans le discours.

Montréal, le 12 janvier 2017