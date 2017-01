Pour aller plus loin

L’algoculture, la culture d’algues (des micro ou macroalgues) dans un but industriel et commercial, est une branche importante de l’aquaculture, en essor depuis plusieurs années dans le monde. Le Québec reste un tout petit joueur parmi les géants que sont notamment l’Asie et l’Europe. Depuis 2012, le cégep de la Gaspésie et des Îles a une chaire de recherche industrielle en valorisation des macroalgues marines. En 2016, la liste des espèces marines certifiées Fourchette bleue, une initiative de l’établissement muséal Exploramer , a mis l’accent sur les algues québécoises, 13 selon la liste.