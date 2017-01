Quoi surveiller aujourd'hui?

Le premier ministre Justin Trudeau poursuit aujourd’hui sa tournée de charme qui le mènera d’un bout à l’autre du pays dans les trois prochaines semaines. Bains de foule, assemblées publiques et égoportraits sont évidemment au programme. Mais il y aura plus.



Car le chef d’État aura aussi à répondre aux questions qui s’accumulent sur deux sujets qui l’embarrassent depuis un certain temps: ses dîners privés avec des gens qui financent la caisse du Parti libéral du Canada, et le dossier de ses vacances chez l’Aga Khan. Hier, M. Trudeau a reconnu avoir profité d’un vol dans l’hélicoptère privé du chef spirituel et philanthrope, ce que la Loi fédérale sur les conflits d’intérêts proscrit normalement.



Du sang neuf à Québec





C’est le temps de lever la main et de promettre! Les deux députés du Parti québécois élus lors des élections partielles du 5 décembre, Catherine Fournier (Marie-Victorin) et Marc Bourcier (Saint-Jérôme), seront assermentés cet après-midi à l’Assemblée nationale.



Mme Fournier, 24 ans, est devenue la plus jeune femme de l’histoire à être élue. Chez les hommes, c’est Léo Bureau-Blouin, 20 ans en 2012, qui détient le titre.



Bon, en attendant l’intronisation de Donald Trump, un peu d’histoire autour d’un autre président élu dans la controverse: aujourd’hui marque en effet le 15e anniversaire du légendaire «malaise du bretzel» subi par George W. Bush. Une histoire croquante, il va sans dire.



Ainsi donc, le 13 janvier 2002, Bush écoutait un match de football sur son canapé lorsqu’un bretzel mal avalé lui a fait perdre connaissance… provoquant aussi une chute qui lui avait laissé une écorchure de quelques centimètres sur la joue gauche. La morale de cette histoire, selon Bush? «Toujours bien mâcher ses bretzels avant de les avaler.» Voilà, c’est dit en ce vendredi 13: prudence.