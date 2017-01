Biden reçoit la médaille présidentielle de la Liberté

Washington — Barack Obama a rendu hommage jeudi à son vice-président, Joe Biden, de presque 20 ans son aîné, lors d’une cérémonie chargée en émotion à huit jours de la passation de pouvoir, saluant « un lion de l’histoire américaine ». « Je n’ai jamais regretté cette décision », a déclaré M. Obama évoquant son choix de 2008 de nommer à la vice-présidence ce vieux routier de la politique américaine (36 années au Sénat) qui a brigué, à deux reprises, la nomination démocrate. M. Obama a souligné, amusé, que cette cérémonie à la Maison-Blanche donnerait aux réseaux sociaux l’occasion d’évoquer une dernière fois leur « bromance » (mot né du mélange de « brother » et « romance »). M. Obama lui a ensuite remis la médaille présidentielle de la Liberté, plus haute récompense civile des États-Unis, pour sa « foi dans les Américains », son « amour du pays », et son implication dans la vie politique.