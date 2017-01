12 janvier 2017 19h17

Départ du député Dion : une occasion d’élire un vrai porte-parole

Les pollués de Montréal-Trudeau (LPDMT) appellent les citoyens de la circonscription de Saint-Laurent à exiger de la part des futurs candidats, qui voudront remplacer Stéphane Dion, une position claire en faveur du contrôle du bruit et de la pollution de l’air causés par les activités aéroportuaires.



Les personnes qui habitent dans Saint-Laurent font partie des milliers de Montréalais exposés au bruit incessant des avions et à la pollution de l’air causés par les activités aéroportuaires. Un engagement en faveur d’un couvre-feu serait un premier pas en vue d’une amélioration de la situation.



Devant les pressions des LPDMT, monsieur Dion a joué un rôle de médiateur timide, en mettant face à face Aéroports de Montréal (ADM) et LPDMT à deux occasions, sans que le dossier progresse. Le député de Saint-Laurent n’a jamais exprimé de position claire à la défense de la qualité de vie de ses concitoyens dans ce dossier. Plusieurs personnes attendaient plus de transparence et d’engagement d’un élu si engagé dans la défense du protocole de Kyoto.



Lors de l’élection de 2015, le candidat Stéphane Dion déclarait lors d’une assemblée publique, au moment où il était interrogé sur le dossier du bruit des avions, qu’il fallait voter libéral pour améliorer la situation. Une année s’est écoulée où monsieur Dion est devenu un inscrit aux abonnés absents. Laissant en quelque sorte ses électeurs sur le bout de la piste…

Montréal, le 11 janvier 2017

Yes We Khan

Après avoir remporté la présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy s’est enfui sur le yacht d’un richissime ami, ce qui en avait alors choqué plusieurs en France. Si Justin Trudeau n’avait pas été gêné de passer du bon temps durant les Fêtes sur une île des Caraïbes aux frais de son ami milliardaire l’Aga Khan, il aurait agi comme Sarkozy, au grand jour, mais le premier ministre a tout fait pour qu’on ne l’apprenne pas.



L’Aga Khan est un leader religieux musulman (un descendant de Mahomet, paraît-il) qui possède une fondation n’ayant reçu rien de moins que 310 millions du gouvernement canadien depuis 2004. 310 millions ! Cet argent aurait financé divers projets dans des pays majoritairement musulmans, dont l’Afghanistan (140 millions). Allah seul sait où est vraiment allé cet argent. C’est que les milliardaires qui prétendent faire le bien et qui vivent comme des pachas m’ont toujours inquiété.



Nous devrions laisser les pétromonarchies et les multimilliardaires musulmans aider les leurs, alors que les pays occidentaux devraient aider en priorité les pays de confession chrétienne pauvres. Nous avons déjà beaucoup à faire.

Montréal, le 11 janvier 2017