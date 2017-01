Les auditions de confirmation par le Sénat américain des nominations faites par Donald Trump pour constituer son administration se poursuivent aujourd’hui: le chef de la diplomatie désigné, Rex Tillerson, termine son examen et sera suivi à la «barre» par James Mattis, choisi pour diriger le Pentagone. Hier, Tillerson a été questionné pendant plus de neuf heures par les membres de la Commission des affaires étrangères du Sénat.



L’ancien patron du géant pétrolier ExxonMobil est un proche du président russe, Vladimir Poutine. Mais mercredi, il a soutenu que «la Russie représente aujourd’hui un danger». Et il a semblé prendre ses distances d’avec le président désigné — notamment sur le nucléaire et le réchauffement climatique.



Les auditions du jour (et de la semaine): le cabinet Trump





Après la droite, c’est au tour de la gauche française de débattre pour trouver son candidat à la présidentielle de 2017. Les sept concurrents (dont Manuel Valls et Arnaud Montebourg), qui souhaitent profiter du retrait du président actuel, François Hollande, s’affronteront ce soir (en fait, cet après-midi à l’heure québécoise) pour le premier de trois débats en une semaine.



Au menu: questions économiques et sociales, terrorisme, laïcité, islam… Le premier tour de la primaire de la gauche est prévu pour le 22 janvier.



Scission chez les cols bleus de Montréal ​





Il y a de la grogne au sein du syndicat des cols bleus de Montréal, et c’est aujourd’hui que cela se règle — ou enfin, c’est aujourd’hui que l’on saura si la présidente du syndicat, Chantal Racette, et son exécutif ont encore la confiance de leurs membres.



Les cols bleus sont en effet appelés à voter pour… et bien ce n’est pas clair: le 10 décembre, 50,5 % des membres présents à une assemblée avaient indiqué qu’ils n’appuyaient plus l’exécutif. Mais plutôt que de démissionner, la présidente a décidé de tenir un nouveau vote — dont on ne sait toutefois pas s’il sera plus contraignant que le précédent. Chose certaine, le tout se déroulera dans un climat de haute tension.



Dans le rétroviseur: Haïti, sept ans plus tard





Tout bouge autour de moi: c’est le titre qu’a donné Dany Laferrière à son récit du tremblement de terre qui a dévasté Haïti le 12 janvier 2010 — il y a donc exactement sept ans aujourd’hui. Tout a bougé, de fait: une catastrophe dont le pays ne s’est pas encore relevé. Plus de 230 000 morts, un million de sans-abri… Les chiffres demeurent imprécis, mais pas l’ampleur du drame.