Montréal pourrait renoncer aux luminaires controversés

L’administration Coderre rendra sa décision la semaine prochaine au sujet des lumières DEL (diodes électroluminescentes) dont elle veut doter ses 132 000 lampadaires. Mais le maire a admis mercredi qu’il pourrait renoncer aux luminaires à 4000 kelvins (K) qui suscitent la controverse. Bien que la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal ait récemment statué que les DEL ne présentaient pas de risques pour la santé de la population, les doutes subsistent. Plusieurs villes, dont Toronto, Sherbrooke et Chicago ont écarté les DEL de 4000 K afin d’opter pour des luminaires de 3000 K ou moins. « Il y a une question de sécurité, d’environnement et de santé, a dit le maire Denis Coderre. Le dossier n’est pas bouclé. La semaine prochaine, on va prendre une décision finale. »