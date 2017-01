Basé sur le roman de Shusaku Endo, Silence se déroule au XVIIe siècle et conte les pérégrinations douloureuses de deux jésuites portugais partis au Japon afin de retrouver leur mentor disparu tout en propageant la bonne parole. Mal leur en prend, leur religion étant alors très mal vue. Un inquisiteur bat la campagne et quiconque est soupçonné de prier Dieu plutôt que Bouddha est noyé, brûlé vif ou décapité. L’Anglo-Américain Andrew Garfield incarne le père Rodrigues, le principal protagoniste, et l’Américain Adam Driver, son compagnon, le père Garupe. Hélas, il se dégage du film une affectation agaçante. L’ensemble donne dans le gros, le grand, le grandiloquent. La virtuosité de Scorsese ne fait aucun doute et elle est ici bien en évidence, quoique le cinéaste essaie de jouer de retenue. L’austérité n’ayant jamais été sa marque de commerce, certains plans tape-à-l’oeil placés çà et là n’en jurent que davantage. Quant au choix de n’utiliser aucune musique, il apparaît pertinent, mais la narration du père Rodrigues est si présente qu’on voit mal où on aurait pu placer quelque note que ce soit. Le procédé est lourd et ne sert qu’à expliciter en mots ce qui est implicite à l’image. Non, Silence n’est pas le miracle annoncé.



Silence (V.O. et V.F.) ★★ 1/2 États-Unis, 2016, 161 min. Drame religieux de Martin Scorsese. Avec Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson.