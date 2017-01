Angoissé par la maladie de sa mère (Felicity Jones) et l’intimidation dont il est victime à l’école, un jeune garçon (prodigieux Lewis MacDougall) reçoit la visite d’un monstre issu d’un arbre centenaire (voix de Liam Neeson). Adaptation sensible et spectaculaire du roman de Patrick Ness, ce drame fantastique d’une charmante esthétique gothique du réalisateur de L’orphelinat traite avec finesse de deuil, de filiation et du pouvoir de l’imagination. Un récit d’apprentissage plus subtil qu’il n’y paraît.



Horaire en salles

Quelques minutes après minuit (V.F. de A Monster Calls) ★★★ 1/2 Royaume-Uni–États-Unis–Espagne–Canada, 2016, 109 min. Drame fantastique de J.A. Bayona. Avec Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones et la voix de Liam Neeson.