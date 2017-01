Le public français adore les humoristes québécois, moins les comédies québécoises. Fait rare, le cinéaste Émile Gaudreault reprend l’un de ses plus grands succès, De père en flic, le campe dans un décor hexagonal, avec des accents familiers (même les acteurs québécois de cette coproduction gomment le leur). Pour le reste, il s’agit de la même amusante prémisse, d’un récit sans distorsions avec blagues et gags visuels déjà éprouvés, portés par le vieux routier Richard Berry et un nouveau venu, l’humoriste Waly Dia. Bref, c’est quasiment un copier-coller, nullement destiné au « marché » québécois, auquel on prévoit d’offrir bienôt De père en flic 2. En 2017, c’est plus que jamais « bonjour la police »...



Père fils thérapie ! ★★ 1/2 France, 2016, 92 min. Comédie policière d’Émile Gaudreault. Avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin, Alice Belaïdi.