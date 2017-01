Des traitements novateurs donnent de l'espoir aux patients atteints de la maladie de Crohn

Robbie Murray, maintenant âgé de 14 ans, se souvient très bien de sa première année du primaire, une année marquée par la douleur.



« C’était il y a très longtemps, dit-il, mais je me souviens de la fatigue et du manque d’énergie. J’avais presque toujours mal au ventre et je n’avais pas faim du tout, alors je perdais du poids. »



« Il maigrissait à vue d’œil, dit sa mère, Kate Murray. Entre les courses folles jusqu’aux toilettes, la seule chose qui lui permettait de se sentir mieux était de s’allonger sur le divan dans la classe. »



Très vite, Robbie était trop malade pour aller à l’école. Paniquée parce qu’elle ne pouvait rien faire pour son fils, Kate a demandé à leur médecin de famille de les orienter vers un pédiatre spécialisé dans les maladies de l’intestin.



« C’est à partir de ce moment-là que tout a changé, dit-elle. Les symptômes de Robbie ont finalement été pris au sérieux. »



Robbie a reçu un diagnostic de maladie de Crohn après avoir été admis à l’hôpital Sick Kids de Toronto et subi une batterie de tests médicaux.



« Nous savions enfin ce qui ravageait le corps de mon fils », dit Kate.



Les médecins l’ont assurée qu’avec un traitement qui convenait à son fils, la maladie pourrait être prise en charge. « Après avoir fait l’essai de bon nombre de médicaments, Robbie a eu une autre poussée. »



Pendant des mois, Robbie était alité et ne participait plus aux activités sociales. « Il refusait même de se joindre à nous à table pour les repas. Manger lui faisait trop mal. »



Éventuellement, l’équipe de soins de santé de Robbie a trouvé un traitement auquel sa maladie de Crohn répondait.



« Ce traitement a fait toute la différence, dit Kate. Après cinq ou six traitements, nous avons retrouvé notre Robbie. Il se joignait à nouveau à nous pour les repas et il a recommencé à interagir avec ses amis. »



« J’ai l’impression que ç’a pris beaucoup de temps avant de trouver le bon traitement pour moi, mais quand ils l’ont finalement trouvé, ç’a été tout un soulagement », dit Robbie.



Tout comme Robbie, Ryan Nesbitt, âgé de 22 ans, est atteint de la maladie de Crohn depuis qu’il est tout jeune. Il aura fallu 13 ans pour trouver le médicament qui fonctionne pour lui, et qui lui permet de rester stable à ce jour.



Ryan, un cinéaste nouvellement diplômé de l’Université Ryerson à Toronto, a travaillé en collaboration avec Crohn et Colite Canada dans le but de créer un documentaire sur la maladie intestinale inflammatoire.



« C’est un film au ton léger, présenté en langage simple, comme s’il s’agissait d’une conversation, explique-t-il. Il y a aussi de l’animation pour rendre le tout plus amusant. L’idée est de sensibiliser les gens à cette maladie et de faire en sorte que plus de gens comprennent ce dont il s’agit. Plus il y aura de personnes qui connaîtront la maladie, mieux ce sera. »



« Après toutes ces épreuves, ce serait horrible d’avoir à changer de médicament, puisque celui-ci fonctionne », dit Ryan lorsqu’on lui demande ce qu’il pense d’un changement de thérapie.



Trouver un soulagement constant plus tôt pour les jeunes patients est un des principaux objectifs de Children with Intestinal and Liver Disorders (CH.I.L.D.), selon sa présidente et directrice générale, Mary Parsons. En partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada, CH.I.L.D. a établi un réseau qui a « changé le paysage de la recherche au Canada », dit-elle.



« Les enfants atteints de la maladie de Crohn commencent généralement par un protocole de traitement et, si ça ne fonctionne pas, ils passent à un autre protocole, et ainsi de suite, dit-elle. Cependant, grâce au Réseau canadien sur les maladies inflammatoires de l’intestin chez l’enfant : partenariat entre les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et la Fondation CH.I.L.D., une biopsie peut être faite chez un enfant et une “boule d’intestin” est créée en laboratoire. On peut tester des médicaments sur cette “boule”. En gros, il est désormais possible de faire ces essais en laboratoire plutôt que sur l’enfant. »



Crohn et Colite Canada souligne l’importance de la recherche dans le but d’aider les quelque 250 000 personnes qui sont atteintes de maladies intestinales inflammatoires au Canada.



Angie Specic, vice-présidente du marketing et des communications, dit : « Notre mission est de trouver un traitement curatif et d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de ces maladies, ainsi que toutes les personnes, familles et amis, qui sont touchées. »



« Un patient peut mettre très longtemps à atteindre la stabilité, ajoute-t-elle. Avoir accès au bon traitement est donc d’autant plus important. Voilà pourquoi nous demandons une meilleure couverture. »



Robbie se bat maintenant pour les autres enfants qui souffrent de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, tout en se préparant à entrer à l’école secondaire.



Dans le but d’aider toutes les familles touchées par ces maladies à obtenir le soutien dont elles ont besoin, la famille Murray a mis sur pied Robbie’s Rainbow. Grâce à cette œuvre caritative, Robbie a commencé à aider les autres tout en cherchant la stabilité et la normalité que tous les enfants devraient pouvoir savourer.



Il y a beaucoup d’options de traitement pour les maladies auto-immunes. Tous les traitements offrent des avantages thérapeutiques, mais comportent aussi des risques qui peuvent être graves. Les risques et les avantages peuvent être différents pour chacun. Si vous êtes atteint de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse, parlez à votre médecin des traitements qui pourraient vous convenir.Tout comme pour Robbie, il est important que tous les patients prennent leur situation en main et aient le contrôle de leur thérapie.