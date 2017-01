11 janvier 2017 23h05

Le « moment Régis » a assez duré

Dans une section de l’étude d’impact environnemental fournie par le Port de Québec pour son projet Beauport 2020, des ingénieurs affirment que l’essence et le méthanol sont des matières volatiles très dangereuses et que leur transbordement implique des risques d’explosion et de formation d’un nuage toxique dans un rayon de 1,25 km. Or, ces produits sont actuellement transbordés et stockés dans le secteur Beauport du port ; des maisons de Limoilou et le bassin Louise sont à l’intérieur de 1,25 km par rapport aux terminaux, tout comme la plage de la baie de Beauport. Les auteurs recommandent « par prudence d’appliquer un film de polymère sur les fenêtres des bâtiments situés à l’intérieur du périmètre pour éviter les bris de vitres à la suite du souffle de l’explosion ». Ça, c’est la situation actuelle pour les gens de Limoilou, de la plage et du Vieux-Port.

Si l’agrandissement portuaire Beauport 2020 se réalisait, de telles matières liquides se trouveraient à un jet de pierre des villégiateurs de la plage de Beauport. Les auteurs du rapport disent qu’« il est impératif de ne pas faire de déchargement de navires lorsque le parc de la baie de Beauport est occupé ».

Malgré tout, tel un porte-parole du petit Vatican qu’est le Port de Québec, le maire Régis Labeaume réitérait aujourd’hui son appui sans réserve au projet d’agrandissement Beauport 2020, disant qu’il s’agissait là « d’un beau legs qu’il pouvait laisser ». Des réservoirs de carburant et de produits inflammables sur les rives de la ville patrimoniale constituent un beau legs ? Scrapper encore davantage la façade maritime de Québec pour une quarantaine de jobs ? On croit rêver. Notre long « moment Régis » a vraiment assez duré.

Québec, le 11 janvier 2017

Des amis de la famille…

Il réfléchit bizarrement, voire légèrement, le premier ministre Justin Trudeau. Il semble oublier qu’il est un homme politique. Après avoir louangé Castro, ami de la famille, à l’occasion du décès du Lider maximo, il en remet avec un séjour dans le Sud sur l’île privée d’un autre ami de la famille, le philanthrope et richissime Aga Khan.

Le gouvernement canadien contribue généreusement à la fondation de l’Aga Khan, inscrit comme lobbyiste à Ottawa. Mais pour Justin Trudeau, il n’y a pas de problème ici : M. Khan est un ami de la famille ! Mais oui, il y a un problème : Justin Trudeau est un homme public, qui se veut près des gens, transparent, au-dessus de tout soupçon. Mais prend-il les Canadiens pour des imbéciles, lui qui fait aussi fortement monnayer des hommes d’affaires chinois pour le rencontrer ? Ça me semble plutôt clair : le premier ministre canadien dit une chose et fait son contraire. Tout à fait navrant, pour ne pas dire plus.

Entrelacs, le 10 janvier 2017

Un second article premier…

Le Parti québécois va toucher à l’article premier, c’est-à-dire à sa raison d’être fondamentale, soit « de faire du Québec un pays ». Par ce fait, il prend enfin note qu’après deux défaites référendaires, il va rejoindre l’état d’esprit de ses troupes actuelles qui pensent qu’à défaut d’un pays, il y a encore un peuple. Dans cet ordre d’idées, un nouvel article premier pourrait facilement gagner une majorité de voix chez les électeurs : « Que le Parti québécois a pour mission de défendre partout la souveraineté du peuple québécois et l’épanouissement de sa langue officielle, le français ! »

Chertsey, le 10 janvier 2017