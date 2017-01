Changement de garde: au lendemain du discours d’adieux de Barack Obama, Donald Trump prend le devant de la scène politique américaine en tenant sa première conférence de presse comme président désigné. Cela, plus de deux mois après avoir été élu… et cinq mois et demi après sa dernière conférence du même type.Ce qui veut donc dire que la liste des questions qui pourraient lui être posées risque d’être longue. Déclarations controversées et parfois mensongères, nominations audacieuses, conflits d’intérêts liés à ses entreprises, les sujets abondent. Mais gageons que le sujet des liens particuliers de Trump avec la Russie sera en tête en liste du calepin de bien des journalistes…

Saura-t-on aujourd’hui ce que Stéphane Dion entend faire maintenant qu’il a quitté la vie politique active — poussé vers la sortie par le premier ministre Trudeau, qui lui a retiré son portefeuille des Affaires étrangères? Celui qui était député depuis 1996 se serait fait offrir un poste d’ambassadeur (comme John McCallum), mais rien n’a été confirmé encore.Hier, M. Dion a indiqué sur son site Internet qu’il entend «déployer [ses] efforts en dehors de la politique active». «J’ai aimé la politique […], mais ce n’est pas la seule façon de servir son pays.»

Deux dans un! Si Alexander Ovechkin — joueur étoile des Capitals de Washington — obtenait son prochain point en marquant un but ce soir (contre les Penguins de Pittsburgh), il atteindrait deux plateaux d’un coup. Et comment donc? Son 545e filet lui permettrait d’une part de devancer Maurice Richard au 29 rang des meilleurs buteurs de l’histoire… mais aussi d’atteindre la très enviable marque des 1000 points en carrière.Le prochain nom sur la liste du franc-tireur russe? Un certain Michel Goulet, auteur de 548 buts au fil de sa carrière. Ovechkin aura toutefois pris quelque 200 matchs de moins que l’ancien joueur des Nordiques pour arriver à ce résultat.

C’est un 11 janvier — en 1994 — que le premier ministre Robert Bourassa quitta la vie politique après quatre mandats répartis autour des années René Lévesque (1970-1976, 1985-1994). L’ancien chef libéral est mort en octobre 1996. C’est Daniel Johnson qui avait pris sa relève (avant d’être battu par Jacques Parizeau aux élections suivantes).