11 janvier 2017

Le toit du monde s’écroule

Entendu à la radio, cette semaine, l’humoriste Adib Alkhalidey disait, sur la question de l’immigration et du racisme, que : « Si le toit de notre société coule, il faut le réparer. » Cette juste formule pourrait s’appliquer aussi au monde entier, dont non seulement le toit coule, mais les murs et la fondation même sont sur le point de s’écrouler. Que se passe-t-il donc dans cette galère en pagaille qu’on appelle la Terre, et qui est devenue, pour des millions d’individus, synonyme de terreur ? Un observateur révélait récemment, dans ces pages, que l’année 2015 avait connu un vent de migration sans précédent, avec 244 millions de personnes déplacées, dû aux différents conflits meurtriers qui frappent cruellement le monde actuellement.

En nous concentrant sur cette réalité d’aujourd’hui, c’est-à-dire de misère profonde, d’abus de toutes sortes et de violation des droits de la personne, que vivent des millions d’êtres humains au quotidien, nous pouvons nous questionner sérieusement sur la réelle position du Canada quant à cette tragédie humanitaire. Qu’il soit devenu le deuxième exportateur d’armes au Moyen-Orient n’est guère bien reluisant comme premier constat. Sous Stephen Harper, le Canada avait subi un rude coup sur le plan de l’image de sa politique de neutralité légendaire, qui commandait le respect du pays et de ses concitoyens en général. Qu’en est-il réellement des actions du gouvernement Trudeau en cette matière ? Avec un contrat de vente d’armes de 15 milliards de dollars à l’Arabie saoudite, la lumière semble bien loin au bout du tunnel. Oui, le toit du monde continue de couler à flots. Il faut le réparer.

Le 9 janvier 2017

Former de bons citoyens

Au-delà de la lecture, de l’écriture et de l’arithmétique, un des objectifs principaux de l’éducation est de former de bons citoyens. C’est vers cette optique que le ministère de l’Éducation devrait se pencher alors qu’il s’apprête à modifier le curriculum. Nous devrions encourager les élèves à développer une prise de conscience et une compréhension de leur responsabilité civique et de leur rôle dans le soutien et le renforcement de leur communauté. Le ministère de l’Instruction publique devrait peut-être envisager d’ajouter au curriculum un cours sur l’engagement communautaire afin de renforcer l’importance du bénévolat.

Récemment, Statistique Canada a révélé que les Québécois avaient encore une fois le taux de bénévolat le plus faible comparé aux autres provinces. En 2013, le Québec était la seule province affichant un nombre moyen d’heures de bénévolat plus faible que la moyenne nationale de 44 %. On ne sait pas vraiment quelle est la raison de ce phénomène. Toutefois, examinons quels sont les avantages du bénévolat. Le bénévolat permet aux élèves de s’impliquer dans de nouvelles activités et d’acquérir des capacités techniques, sociales et des connaissances qui ne peuvent s’apprendre en classe. Que le bénévolat consiste à aider à la bibliothèque de quartier ou à faire du tutorat auprès d’enfants défavorisés, les élèves vivront une expérience riche dans des situations et des milieux différents. Le fait d’aider d’autres personnes donne aux élèves l’occasion de rencontrer une grande diversité de gens provenant de diverses couches de la société. Peu importe l’âge, il est essentiel de nouer des relations avec les gens. Ce cours servirait d’introduction au réseautage. Le bénévolat est une porte d’accès au marché du travail, car il crée de nouvelles options professionnelles et reflète de nombreux traits de personnalité positifs que les employeurs éventuels recherchent. D’ailleurs, des recherches révèlent que les élèves qui font du bénévolat réussissent mieux dans leurs études. Ce bénéfice serait utile au Québec, car malheureusement cette province affiche le taux de décrochage le plus élevé au Canada. Finalement, des statistiques révèlent également que les adolescents qui font du bénévolat ont davantage tendance à en faire à l’âge adulte, ce qui est une bonne chose pour tous les Québécois.

Montréal, le 9 janvier 2017