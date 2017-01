Quoi surveiller aujourd'hui?

Qui restera? Et qui partira? Le premier ministre Trudeau procédera ce matin à un remaniement ministériel, à peine 14 mois après son arrivée au pouvoir — et la formation d’un premier cabinet paritaire. Six ministres seraient touchés par les changements d’aujourd’hui.Selon les informations qui circulaient hier, il semble que Stéphane Dion pourrait perdre son poste de ministre des Affaires étrangères (certains le voient ambassadeur du Canada à Paris), remplacé par Chrystia Freeland.

Eh bien, voilà: c’est fini — ou presque. Les années Obama. Le président sortant (orateur exceptionnel s’il en est un) fera ce soir ses adieux à la nation par un grand discours prononcé en public à Chicago, dix jours avant la passation officielle des pouvoirs.C’est là un exercice obligé pour tout président depuis George Washington en 1796. À quoi s’attendre? Bilan, remerciements, souhaits pour le futur du pays: à Obama de choisir. Mais dans le contexte de la transition qui se joue cette année à Washington, inutile de dire que chaque mot qu’il prononcera sera scruté de près…

C’est par ailleurs ce mardi qu’un comité du Sénat américain commencera à étudier (afin de les approuver — ou pas) les nominations faites par le président désigné, Donald Trump, pour composer son administration.L’équipe Trump s’est coordonnée avec le Sénat pour organiser neuf auditions de confirmation cette semaine — un rythme rapide dénoncé par les démocrates. Les républicains ont la majorité des sièges au Sénat, mais il suffirait de la dissidence de trois sénateurs républicains pour bloquer une nomination (plusieurs d’entre elles ont été fortement critiquées dans les dernières semaines).

Trompette et confettis: Le Devoir fête aujourd’hui ses 107 ans d’histoire. Le premier numéro a été publié le 10 janvier 1910, coûtait «un sou», était noir de mots serrés et de titres empilés… et promettait «d’appuyer les honnêtes gens et de dénoncer les coquins».