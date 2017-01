Quoi surveiller aujourd'hui?

Fort Lauderdale, la suite

Le rapport du jour: quel bilan climat pour 2016?

Esteban Santiago, auteur présumé de la fusillade de l’aéroport de Fort Lauderdale, devrait comparaître devant un juge pour la première fois aujourd’hui. Cinq personnes sont mortes vendredi sous les balles de l’assaillant alors qu’elles récupéraient leurs bagages.Samedi, Santiago a été inculpé par la justice fédérale pour actes de violence dans un aéroport, un crime passible de la peine de mort. Les motivations de l’ex-soldat américain demeurent nébuleuses, mais la piste d’un problème de santé mentale semble la plus évidente à ce stade de l’enquête.

Dans le rétroviseur: les 10 ans du iPhone

C’est aujourd’hui que les scientifiques de la NASA et de l’Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA) dévoilent leur rapport annuel sur le réchauffement climatique — un bilan toujours attendu, mais encore plus dans le contexte de l’arrivée prochaine de Donald Trump au pouvoir.L’an dernier, les deux agences américaines avaient mesuré que 2015 avait été — et de loin — l’année la plus chaude jamais enregistrée sur le plan mondial. La température moyenne mondiale avait alors été de 0,90 degré Celsius supérieure à la moyenne du 20e siècle. Et pour 2016? À voir, mais en novembre dernier, l’Organisation météorologique mondiale prédisait déjà que l’année battrait tous les records de chaleur…

Le CH de retour à Montréal

Une révolution! Et une vraie. Le 9 janvier 2007 — il y a dix ans aujourd’hui —, feu Steve Jobs présentait le tout premier iPhone au monde (et donnait une nouvelle vie au mot «application»). Pour mémoire, c’est Blackberry qui dominait le marché des téléphones intelligents à l’époque. Comment disait Dylan? Ah oui: les temps changent.Et en matière de changements dans les habitudes de vie et de consommation (musique et information, notamment), ce que le iPhone a lancé comme mouvement demeure probablement sans égal. Si les chiffres de ventes du iPhone ont montré un premier recul l’an dernier, il reste que plus d’un milliard de ces petits appareils ont été vendus en dix ans.Le biographe Walter Isaacson attribue à Steve Jobs six révolutions dans autant de secteurs: ordinateurs personnels, films d’animation, consommation de la musique, téléphones, tablettes et édition numérique.

Après un long voyage de sept matchs à l’extérieur (durant lequel il a maintenu une fiche de 4-1-2, pour 10 points sur une possibilité de 14), le Canadien revient à Montréal ce soir pour la première fois en 2017. Il affrontera les Capitals de Washington. Ce sera un premier duel à Montréal pour l’ancien joueur du Canadien Lars Eller, échangé en juin dernier.