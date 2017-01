Quoi surveiller aujourd'hui?

L'enquête du jour: Fort Lauderdale







Au lendemain de la fusillade à l'aéroport de Fort Lauderdale, qui a fait cinq morts et huit blessés vendredi, la police américaine poursuivra son enquête. Parmi les zones d'ombre: quels étaient les motifs du tireur, qui s'est rendu sans combattre?



Ce que laisseront filtrer les autorités américaines permettra de dresser un portrait plus précis du suspect, identifié pour l'heure sous le nom d'Esteban Santiago, un ancien soldat américain. Tard vendredi soir, la police a déclaré qu'il doit comparaître lundi pour des chefs d'accusation qui n'ont pas été précisés.



Russie—É-U.: contrecoups d'un rapport



Que dira Moscou du rapport des services secrets américains rendu public vendredi, où sont précisées les méthodes et l'ampleur de sa «campagne d'influence» pour favoriser l'élection de Donald Trump? Le document expurgé lie cette fois directement le président Vladimir Poutine au piratage, ce qui n'est pas pour lui plaire.



Cette saga, qui a connu de multiples rebondissements durant la semaine, pourrait aussi se corser si des informations jusqu'ici confidentielles devaient s'ébruiter.



L'heure des Golden Globe



À moins de deux mois des Oscar s'ouvre la saison américaine de célébration du cinéma (et de la télévision). Ce dimanche soir, les Golden Globe réuniront le gratin d'Hollywood à Beverly Hills pour couronner, tant au petit qu'au grand écran, les favoris de l'Association de la presse étrangère.



Festif et grinçant, le gala sera animé par un nouveau visage: le très connu et très vedette Jimmy Fallon. On s'attend à ce que l'élection de Donald Trump, dont l'investiture approche (20 janvier), rebondisse sur la scène, les discours politisés y étant fréquents.