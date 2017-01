Dans une petite ville industrielle rendue moribonde par la fermeture de l’usine, Jacques, ouvrier au chômage, tente de joindre les deux bouts. Mais deux ans après sa mise à pied, sa petite amie l’a quitté, ses avoirs ont presque tous été liquidés et il cumule une lourde dette de jeu auprès de Gardot, le petit parrain local. Lorsque ce dernier lui offre de tuer son épouse infidèle en échange d’une forte somme, Jacques dit oui. Par défi autant que par nécessité. Cet opus posthume de Pascal Chaumeil (L’arnacoeur), fauché en 2015 à l’âge de 54 ans, restera sans doute dans les mémoires comme le plus grinçant et le plus nihiliste. Tiré du roman noir de Iain Levison, le film brosse sans broncher le portrait d’un homme qui trouve sa place dans le monde grâce au meurtre et d’une société bien disposée à lui faciliter la tâche ou à le laisser tranquille.

Un petit boulot (4) France, 2016, 100 min. Comédie policière de Pascal Chaumeil avec Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi, Gustave Kervern, Alex Lutz.