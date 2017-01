Pour aller plus loin

On peut consulter le site Web de POC , qui détaille le service de vente de poulailler urbain, notamment la garantie totale de reprise. La version bêta du projet vise une cinquantaine de familles montréalaises sur l’île de Montréal, également la Rive-Nord et la Rive-Sud. Les premières installations sont prévues pour avril. D’ici là, plusieurs choses restent à peaufiner, comme le choix du fournisseur de poules pondeuses, le coût du kit additionnel pour la saison hivernale (un système électrique pour chauffer et éclairer le poulailler), le service de ramassage des poules offert gratuitement pour les clients qui ne veulent pas les garder l’hiver, etc.Au Québec, des citadins qui ont chez eux des poules pondeuses depuis plusieurs années et qui font part de leur expérience et militent pour que les réglementations municipales ouvrent davantage leurs portes aux gallinacés, il y en a. Le site Web de Louise Arbour en est un exemple.Depuis les années 1990, le mouvement pour le droit d’avoir des poules en ville prend de l’ampleur en Europe et en Amérique du Nord. Parmi les points positifs qui ont convaincu des grandes villes comme New York, Chicago, Seattle ou Vancouver d’aller de l’avant : la quasi-absence de bruit, le fait que les nouveaux poulaillers urbains occupent peu d’espace et qu’ils nécessitent peu d’entretien. Et ne croyez pas que les poules en ville sont rares. Même chez nous, il suffit de tendre l’oreille pour entendre leur discret babillage. De poules tolérées à poules autorisées ?