7 janvier 2017

Montréal et les joies du plein air…

Chers concitoyens et cher Omnimaire,



Je tiens à souligner une remarquable initiative de la Ville de Montréal, qui contribuera certainement à rehausser la participation aux activités de plein air pendant le festival Montréal en lumière et qui, de surcroît, cadre parfaitement avec l’organisation des festivités du 375e anniversaire de la fondation de la ville. Je parle ici de la fermeture du chalet d’accueil du parc Maisonneuve pour rénovations jusqu’au 17 février. J’ai constaté cet état de fait avec bonheur le 2 janvier, une journée d’hiver splendide. Quelle joie pour les skieurs et les patineurs que de chausser leurs bottes au grand air en mettant à profit le (trop) petit nombre de bancs qui ont été déployés à l’extérieur ! Tous rêvent de répéter l’expérience à moins 15. On a pensé à tout, puisqu’on a installé des toilettes temporaires où le confort sera total à 20 sous zéro…



Trêve d’ironie. Une telle ineptie n’en mérite pas tant. Est-ce que cette période n’est pas précisément le temps de l’année où le chalet d’accueil est réellement indispensable aux adeptes du plein air ? Qu’on y pense : il s’agit ici surtout de familles avec leurs enfants. On croirait que la Ville de Montréal aurait eu la décence d’aviser les citoyens de cette fâcheuse situation. Nenni. La fiche du parc Maisonneuve sur le site Web du « Réseau des grands parcs » ne mentionne rien du tout ! Une recherche plus large a fini par faire sortir… l’appel d’offres lancé l’été dernier — c’est bien la preuve qu’on a manqué de temps pour se préparer… Quelqu’un reconnaîtra-t-il son erreur ?

Montréal, Rosemont–La Petite-Patrie, le 5 janvier 2017

Ces dégoûtants Bougon

Des amies m’avaient conseillé de visionner un épisode de la série intitulée, sans rime ni raison, Les Bougon, c’est aussi ça la vie !. Elles me disaient en être dégoûtées. Ce soir, je m’y suis mise et je ne comprends pas que notre plus important réseau de télévision national ait la grossière impudence de diffuser une telle émission à 19 h. Comment Radio-Canada peut-elle se le permettre, alors qu’à cette heure nos enfants sont branchés sur la télé ? On y parle joual à l’extrême, on y traite de drogue, de policiers complices, de vols, de violence, de mensonges, de tromperie, de prostitution, au point qu’un homme en meurt d’abus et que les femmes en sont glorifiées et… plus encore. Quel cadeau, quel bienfait salutaire pour le temps des Fêtes ! Demandons-nous pourquoi nos enfants (et nous-mêmes, à force d’habitude) deviennent presque insensibles aux atrocités et à la barbarie à glacer le sang que nous transmettent, chaque jour, les informations. Ne pourrions-nous pas profiter d’un petit répit durant cette période de réjouissances ? Nos auteurs sont-ils en manque à ce point ? Je ne comprends pas que les parents ne réagissent pas plus fortement devant une telle muflerie. L’émission m’a indignée autant qu’horrifiée. Est-ce aussi ça, la vie ?

Québec

La balle au mur, la suite

Eh bien oui, la balle au mur, un des plus vieux sports du monde, est toujours vivante au Québec. Profitant de la montée du racquetball et de ses installations dans les années 1980, les adeptes de la balle au mur se sont multipliés au Québec. La quantité et surtout la qualité ont défini cette période d’or. Les Marcel Ponton, Danny Bell, Kathleen Bédard, Diane Vallée, Denis Gingras et d’autres ont été à même de faire du Québec une force respectée sur la scène mondiale. À cause du peu de couverture médiatique, ce sport demeure un des secrets les mieux gardés chez nous, ce qui n’empêche pas la relève de continuer à assurer une reconnaissance internationale du Québec dans les différentes compétitions de haut niveau.

Le 5 janvier 2017