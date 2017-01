Un préadolescent doué pour la bande dessinée entreprend de miner secrètement la crédibilité du directeur de sa nouvelle école, qui a édicté une série de règlements excessifs. Adaptation à la fois sensible et lourdement caricaturale d’un roman jeunesse. Nombreuses invraisemblances, intégrant l’animation de manière harmonieuse. Interprétation disparate.

Une nouvelle école. la pire épreuve de ma vie (V.F. de Middle School – The Worst Years of My Life)

(5) É.-U. 2016. Comédie de Steve Carr avec Griffin Gluck, Andrew Daly, Lauren Graham.