Si l’histoire a retenu le nom de John Glenn, on ne peut en dire autant des noms de Katherine Johnson, de Dorothy Vaughn et de Mary Jackson (éblouissantes Taraji P. Henson, Octavia Spencer et Janelle Monae). Or, sans ces trois brillantes scientifiques afro-américaines, l’astronaute n’aurait peut-être pas conquis l’espace. Éclatante page d’histoire méconnue de l’histoire des Noirs, ce drame historique rend un vibrant hommage à ces fières et courageuses pionnières tout en illustrant sans fard l’Amérique ségrégationniste.



Les figures de l’ombre (V.F. de Hidden Figures) ★★★★ États-Unis, 2016, 127 min. Drame historique de Theodore Melfi. Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae, Kevin Costner, Kirsten Dunst et Jim Parsons.