Débutant dans l’Ouest américain sauvage puis se poursuivant dans le Paris de la Belle Époque après un intermède new-yorkais, ce premier film de Stéphanie Di Giusto ramène à l’avant-scène Loïe Fuller, pionnière de la danse moderne et figure fascinante s’il en fut. La facture du film est tout bonnement magnifique, alors que s’enchaîne une série de tableaux savamment composés et photographiés. Il en va autrement du scénario qui, après avoir introduit le personnage d’Isadora Duncan, autre incontournable, se meut en une variation quelque peu banale de l’archétypal Ève, où une actrice mûre est supplantée par sa protégée. Plus problématique : la décision de gommer, peu ou prou, le lesbianisme assumé de l’héroïne en lui inventant une relation amoureuse hétérosexuelle. Aussi beau à regarder soit-il, le film aurait été mieux servi par davantage de fidélité, le simulacre dramaturgique privilégié n’étant, en l’occurrence, pas des plus inspirés.



Horaire en salles

La danseuse ★★ 1/2 France, 2016, 108 minutes. Drame biographique de Stéphanie Di Giusto. Avec Soko, Mélanie Thierry, Gaspard Ulliel, Amanda Plummer, Lily-Rose Depp, François Damiens.