Vivement le désastre!

7 janvier 2017

La série déjantée Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, signée Lemony Snicket, passe des pages au petit écran après un détour décevant au cinéma en 2004. Netflix a acquis les droits de cette ambitieuse adaptation parrainée par l’auteur Daniel Handler lui-même et deux poids lourds de l’industrie télévisuelle, Mark Hudis (True Blood) et Barry Sonnenfeld. Les premières images révèlent des atmosphères inquiétantes et décalées que ne renierait pas un Tim Burton... Dans la peau du sinistre comte Olaf, Neil Patrick Harris rivalise de férocité (et de costumes) pour se rendre maître de l’héritage des trois orphelins : Violette, Klaus et Prunille. Les huit premiers épisodes seront mis en ligne le 13 janvier.