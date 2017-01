6 janvier 2017

Trump et Poutine de connivence ?

puis qu’il est élu, Trump a toujours nié la responsabilité de la Russie au sujet du piratage des ordinateurs de Clinton et de Podesta du Parti démocrate. À cet égard, il a prétendu qu’un individu de 400 livres, seul dans son lit, pouvait être responsable d’une telle attaque. Mieux encore, il doute des conclusions des agences de renseignement et reprend les propos d’Assange selon lesquels la Russie n’est pas en cause dans ce piratage. Au moment d’écrire ces lignes, CNN annonce que Trump pourrait réduire le pouvoir du directeur du renseignement national. De plus, il a nommé un homme très proche de Poutine à un poste prestigieux.



Considérant ce qui précède, le dénigrement répété des conclusions des agences de renseignement par Trump et sa bienveillance à l’endroit de Poutine suscitent des doutes dans mon esprit. Aussi, deux questions doivent être posées. Trump et Poutine étaient-ils de connivence dans ce piratage du Parti démocrate ? Si tel est le cas, qui a servi d’intermédiaire pour protéger Trump ? À cet égard, l’invitation de Trump à Poutine pendant la campagne ne doit pas être prise à la légère ni la sympathie réciproque qu’ils ont manifestée l’un pour l’autre, notamment, depuis l’élection de Trump.

Québec, le 5 janvier 2017

Pratiquer la non-violence active

Croyants ou non-croyants, nous devrions tous lire le message que le pape François adresse au monde en ce début de nouvelle année. Celui-ci nous invite à faire de la non-violence active notre style de vie. Il ne s’agit plus simplement de tendre l’autre joue, mais d’affronter le mal avec les armes de l’amour, du pardon et de la vérité. Il n’est pas question de se résigner, mais de répondre au mal par le bien, brisant ainsi la chaîne de l’injustice. L’amour de l’ennemi constitue le noyau de la « révolution chrétienne ». La non-violence active et le pardon pratiqué avec détermination et cohérence peuvent donner des résultats impressionnants. Les succès obtenus par le Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. et Nelson Mandela contre l’injustice et la discrimination raciale ne seront jamais oubliés. Durant l’année qui vient, soyons solidaires et redoublons nos efforts pour défendre le petit, soigner le malade et éradiquer la pauvreté. Ce faisant, nous récolterons paix, joie et prospérité.

Orléans, Ontario, le 5 janvier 2017

Festivités et entraide

Nous marquons le début d’une nouvelle année avec célébrations et festivités, mais nous ne pouvons nous permettre d’oublier ceux dont le Nouvel An sera marqué par la famine, la pauvreté et l’oppression. Comme citoyens de sociétés développées, il est de notre devoir ainsi que de notre responsabilité d’aider ceux qui n’ont pas la chance d’être aussi fortunés que nous. Comme nous pouvons le constater, il y a hausse du niveau de violence et d’extrémisme à travers le monde, nous devons donc mettre fin aux barrières qui créent des divisions et tisser des liens basés sur l’altruisme pour établir une paix qui perdure. Espérons une année 2017 où nous ferons tous preuve d’altruisme, malgré nos différences, pour nous unir contre l’injustice.

Montréal, le 27 décembre 2016