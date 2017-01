5 janvier 2017

Les beaux souvenirs de la balle au mur

L’article de Jean-François Nadeau paru dans l’édition du 3 janvier dernier, « Petite histoire de la balle au mur », a réveillé chez-moi d’agréables souvenirs.



Il y avait un préau de balle au mur au collège dirigé par les clercs de Saint-Viateur à Sully, dans le comté de Témiscouata, au cours des années 1957-1958-1959, alors que j’y étais pensionnaire pour faire mes études secondaires.



Le jeu était populaire auprès des élèves de la fin du cycle. Il consistait à frapper une petite balle en caoutchouc durci pour qu’elle rebondisse sur le mur du fond de l’enceinte, et idéalement qu’elle ricoche sur un des murs latéraux avant que le joueur adverse tente de la retourner. Le point était marqué quand l’adversaire était incapable de retourner la balle. Nous la frappions à main nue, poing fermé ou main ouverte, et après quelques coups, nous avions les jointures et la paume de la main enflées et engourdies, de sorte que nous ne ressentions plus la douleur. Il n’était pas rare, comme l’écrit monsieur Nadeau, que de petites veines de la main éclatent au cours du jeu. Lorsque nous entrions en classe après avoir joué quelques parties, nous avions de la difficulté à écrire pendant un certain temps à cause de l’enflure et du tremblement de la main avec laquelle nous avions frappé la balle. Ce beau sport était valorisé par nos professeurs qui jouaient volontiers avec nous.



L’article m’a fait revivre de bien beaux moments et m’a remis en mémoire que les membres des communautés religieuses qui ont œuvré à l’éducation d’un grand nombre de jeunes de ma génération n’étaient pas tous, loin de là, des agresseurs sexuels. Je voulais en témoigner.



Il se trouverait sûrement de nos jours des âmes fragiles qui militeraient pour l’interdiction de ce jeu pour cause de risques de blessures. Imaginez, nous ne portions ni gants matelassés ni lunettes protectrices.

Sept-Îles, le 4 janvier 2017

Ottawa fait fi du défi du vieillissement

La situation financière escarpée des provinces est reconnue par tous les observateurs avertis du débat public. En juin dernier, le directeur parlementaire du budget prévenait dans son Rapport sur la viabilité financière que « la dette des administrations [provinciales et territoriales] n’est pas viable et [que] l’ensemble de ces administrations accuse un écart financier représentant 1,5 % du PIB », tandis que « le gouvernement fédéral a une marge de manœuvre financière » lui permettant de réduire les impôts ou d’augmenter ses dépenses.



La croissance exorbitante des dépenses en santé que doivent assumer les provinces est à blâmer pour le déséquilibre entre leur situation et celle du gouvernement du Canada, notait-il par la même occasion.



En proposant la semaine dernière aux provinces et territoires de conclure une nouvelle entente sur le financement des soins de santé prévoyant une hausse de 3,5 % des transferts fédéraux en santé, le gouvernement fédéral a tracé un itinéraire périlleux pour les finances publiques du pays. Au lieu de prendre les décisions nécessaires pour bâtir un avenir économique prospère, inclusif et durable comme il s’y était engagé, Ottawa a refusé d’accomplir sa juste part pour relever le défi du vieillissement de la population, condamnant ainsi les provinces à davantage de rigueur pour éviter de tomber dans les abysses financiers.



Si le gouvernement fédéral souhaite véritablement construire l’avenir du Canada sur des fondations solides, il devra s’attaquer à tous les défis qui se présentent à l’horizon, y compris le défi démographique.

Montréal, le 23 décembre 2016