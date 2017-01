Grand succès pour la réédition de «Mein Kampf»

Berlin — L’édition commentée de Mein Kampf d’Adolf Hitler, ouvrage publié en Allemagne en janvier 2016 pour la première fois depuis 1945, s’est imposée comme un succès en librairie avec 85 000 exemplaires écoulés, a indiqué mardi son éditeur. L’Institut d’histoire contemporaine de Munich, qui avait tiré tout d’abord 4000 exemplaires, en est à sa sixième édition en un an. Le texte original d’Hitler a été assorti de 3500 notes historiques explicatives afin d’éviter son utilisation à des fins de propagande nazie. Les droits du livre écrit par le dictateur nazi, en 1924 et 1925, sont tombés le 1er janvier 2016 dans le domaine public. L’ouvrage détaille largement la haine des juifs de son auteur qui mena à l’holocauste, et milite pour l’élargissement de « l’espace vital » des Allemands par la conquête.