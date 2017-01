Quoi surveiller aujourd'hui?

La traque du jour

Vers un échec de la trêve?

Après Berlin, c’est au tour d’Istanbul de lancer une chasse à l’homme sous haute surveillance. L’auteur de la fusillade ayant fait 39 morts dans une discothèque de la capitale turque, dans la nuit du Nouvel An, est toujours en fuite et activement recherché.Si le gouvernement assure avoir en main des «données relatives aux empreintes et à l’apparence» de l’assaillant, il admet du même souffle qu’il s’agit d’une «enquête difficile». Seule certitude pour l’heure: l’attaque porte le sceau du groupe État islamique, qui a revendiqué lundi son exécution.

L’heure des résultats

Quel espoir pour la paix en Syrie, à l’aube de la nouvelle année? Après cinq jours d’un cessez-le-feu déjà émaillé de combats, le régime de Bachar al-Assad a intensifié ses bombardements contre les rebelles près de Damas, faisant craindre un (énième) avortement de l’accord de trêve conclu le 29 décembre.Des négociations de paix doivent normalement se tenir à la fin janvier au Kazakhstan — mais les rebelles, en riposte à la violation de la trêve attribuée au régime, menacent maintenant de geler «toute discussion».

Dans le rétroviseur

Après des semaines de combat juridique, c’est aujourd’hui que doivent être dévoilés les résultats officiels du premier tour de la présidentielle haïtienne du 20 novembre — des chiffres attendus de pied (très) ferme par l’opposition, qui avait remis en question la «sincérité du scrutin».Bien que le taux de participation ait été famélique (21%), les résultats préliminaires ont accordé 55 % des suffrages à Jovenel Moïse, le protégé du président sortant, Michel Martelly, devant 26 autres candidats. Ces nouveaux résultats devraient officialiser (ou non) ce choix pour une politique qualifiée par plusieurs de «continuité».

Il y a 70 ans aujourd’hui se tenait la première cérémonie de citoyenneté canadienne à Ottawa, concrétisant ainsi la loi entrée en vigueur deux jours plus tôt, le 1er janvier 1947. Vingt-six personnes avaient alors reçu leur certificat.Clin d’œil de l’histoire, le ministre de l’Immigration, John McCallum, doit présider aujourd’hui une cérémonie commémorative — l’une des nombreuses célébrations à venir en cette année du 150e anniversaire du Canada.