3 janvier 2017

La SQ, des protecteurs ou des prédateurs ?

Une des choses qui m’ont le plus choqué en 2016 s’est passée autour du scandale des policiers qui auraient abusé de leur pouvoir sur des femmes autochtones. On ne pouvait que s’attrister du fait qu’aucune accusation n’ait pu être déposée malgré des témoignages évidents de gestes criminels ; que, comme tel, notre système de justice n’est pas conçu pour offrir une réparation à ce genre de situation.

Mais ce qui m’a le plus choqué, c’est la poursuite en diffamation visant Radio-Canada intentée par des policiers de Val-d’Or.

On comprend que des policiers honnêtes et professionnels aient pu souffrir des révélations d’Enquête, que les bavures de leurs collègues les aient éclaboussés, et que ceux qui en auraient commis ne pouvaient pas ne pas s’inscrire dans la poursuite sans faire porter les soupçons sur eux…

Ce qui est hallucinant dans ce geste, toutefois, c’est qu’au fond le message qu’on envoie est que « que ce soit vrai ou pas, les allégations de viol, d’attouchements et autres, tu n’aurais pas dû en parler ».

Les policiers, faut-il le rappeler, sont là pour protéger la population. La dénonciation des crimes est la première étape essentielle dans le processus de justice, pour lequel les policiers sont les premiers répondants. Si les policiers s’insurgent contre ce principe dès que ça touche un des leurs, est-ce qu’ils honorent un des principes fondamentaux de leur mandat ? N’y a-t-il pas une police des polices pour les forcer à retirer leur plainte ?

J’ai déjà lu sur une auto de police une devise : protéger, servir. Il semble que la devise des policiers de Val-d’Or soit plutôt : se servir, se protéger.

Le 2 janvier 2017

Une marionnette russe bientôt à la tête du plus puissant pays du monde

Une question me vient à l’esprit en ce 31 décembre 2016 de l’année qui a vu Donald Trump devenir président des États-Unis avec près de trois millions de déficit dans le compte des votes, tandis qu’il s’évertue à continuer de vouloir démontrer aux Américains et au monde entier que Vladimir Poutine est le plus intelligent de tous et que lui, Donald Trump, peut gouverner les États-Unis sans avoir besoin de s’appuyer ni sur son intelligence politique, ni sur son intelligence scientifique, ni même sur son intelligence militaire, sans bien entendu mentionner son intelligence artistique.

Au jeu d’échecs, on ne peut ni gagner ni faire une partie nulle si on ne comprend pas ou si on comprend trop tard le jeu de l’adversaire. Encore moins si c’est l’adversaire qui nous guide dans le déplacement de nos pièces.

J’ai hâte de voir ce qui va se passer aujourd’hui et demain au Conseil de sécurité de l’ONU avec la résolution russo-turque pour la paix — quelle paix ? — en Syrie.

Montréal, le 31 décembre 2016

Sondage libéral fédéral sans limite

Dans l’opposition, les libéraux fédéraux ont dénoncé avec force les conservateurs qui avaient éliminé l’obligation de répondre aux recensements. Ceci, évidemment, rendait les recensements en partie inutilisables.

Maintenant désireux de se déprendre de leur promesse de réforme du mode de scrutin, les libéraux ont conçu un sondage en ligne (www.mademocratie.ca) auquel il est possible de répondre à volonté, sans limite, ce que j’ai testé avec succès. Ce qui, évidemment, rendra les réponses inutilisables ou permettra toutes les interprétations. Cela augure déjà de la suite qui sera donnée à cette promesse.

Laval, le 2 janvier 2017