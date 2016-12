Les photos de l'année 2016 2

30 décembre 2016 19h35

De nombreux événements d’ici et d’ailleurs ont marqué l’actualité de 2016. Revivez en photos ces moments forts de l’année.





21. Attentat de Nice, 14 juillet | Comme chaque année, les Français se réunissent sur la promenade des Anglais à Nice pour admirer les feux d’artifice du 14 juillet, leur fête nationale. Mais la soirée tourne au cauchemar alors qu’un camion fou fonce directement sur la foule, emportant avec lui la vie de 86 personnes, en blessant 400 autres. Le groupe État islamique a une nouvelle fois frappé le pays, à peine remis des tueries de janvier et novembre 2015. La sécurité entourant l’événement est par la suite fortement critiquée, l’état d’urgence pourtant toujours en vigueur. (Lisez nos textes sur le sujet) Giuseppe Cacace Agence France-Presse | Photo prise le 15 juillet à Nice (France)







22. Tentative de coup d’État en Turquie, 15 juillet | L'administration du président turc Recep Tayyip Erdogan est visée par une tentative de coup d'État, du jamais vu depuis 1997 en Turquie. Mené par un groupe de soldats rebelles, ce putsch raté se conclut par la mort d'une soixantaine de personnes, dont de nombreux civils. Quelques jours plus tard, le président ébranlé décrète l'état d'urgence, une situation qui perdure encore. Une vaste purge s'amorce, visant les milieux de l'enseignement, de la police, de la justice, de l'armée et des médias. En tout, plus de 55 000 personnes sont arrêtées, suspendues, limogées... Aris Messinis Agence France-Presse | Photo prise le 18 juillet à Istanbul (Turquie)







23. Dopage en Russie, 23 juillet | Le Comité international olympique a tranché: les sportifs russes, sauf les athlètes, pourront se rendre à Rio pour les Jeux olympiques. Les Fédérations internationales devront repêcher les sportifs non contaminés par le «système de dopage d’État» russe. L’athlète Yuliya Stepanova est à l’origine de ces révélations. Sanctionnée dans le passé pour dopage, elle s'est aussi vu refuser l'autorisation de courir à Rio. (Lisez notre texte sur le sujet) Matthias Schrader Associated Press | Photo prise le 6 juillet à Amsterdam (Pays-Bas)







24. Penny Oleksiak aux JO de Rio, 11 août | La nageuse canadienne Penny Oleksiak marque l’histoire aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Tout juste âgée de 16 ans, la Torontoise se hisse sur la première marche du podium, ex aequo avec l’Américaine Simone Manuel, après une remarquable prestation au 100 mètres libre. Elle devient la première athlète canadienne à remporter quatre médailles dans les mêmes Jeux d’été. En décembre, elle est nommée athlète féminine de l'année 2016 par La Presse canadienne. (Lisez notre texte sur le sujet) Sean Kilpatrick La Presse canadienne | Photo prise le 11 août à Rio de Janeiro (Brésil)







25. Guerre en Syrie, 17 août | Le monde entier reste sous le choc à la vue de la photo d'un jeune garçon sorti vivant des décombres à la suite d'une énième frappe aérienne à Alep. Le petit Omran Daqneesh est devenu le symbole de la guerre qui ravage la Syrie depuis plus de 5 ans. Le bilan est dramatique: plus de 300 000 personnes ont perdu la vie et des millions d'autres ont été déplacés. La bataille de la ville d'Alep est considérée comme l'un des pires conflits jamais menés. (Lisez nos textes sur le sujet) Aleppo Media Center Associated Press | Photo prise le 17 août à Alep (Syrie)







26. Séisme en Italie, 24 août | Un puissant séisme de magnitude 6,0 frappe le centre de l'Italie faisant près de 300 morts et de nombreux blessés. Trois villages sont partiellement détruits, dont Amatrice, carrément coupée en deux. Des mois plus tard, ce petit village pittoresque et très touristique est encore en ruine, presque rayé de la carte. (Lisez notre texte sur le sujet) Tiziana Fabi Agence France-Presse | Photo prise le 4 octobre à Amatrice (Italie)







27. Juno s’approche de Jupiter, 27 août | La Nasa publie des images inédites de Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Le vaisseau Juno a frôlé la planète gazeuse au plus près le 27 août, passant à seulement 4200 km au-dessus de sa haute atmosphère. La sonde Juno a été lancée en 2011 pour une mission de plus d’un milliard de dollars. Sa mission principale est de percer les mystères de la planète gazeuse géante. (Lisez notre texte sur le sujet) Nasa | Photo prise le 27 août dans le système solaire







28. Accord de paix en Colombie, 26 septembre | Jour historique pour la Colombie. Après 4 ans de négociations, le pays signe un accord de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Cette entente doit être soumise au vote populaire pour entrer en vigueur. Invités à se prononcer le 2 octobre par référendum, les Colombiens rejettent de peu (50,32% contre, 49,76% pour) l'accord, entraînant une onde de choc dans le monde. Les deux partis retournent à la table de négociations pour sauver, in extremis, le processus de paix enclenché. Fin novembre, une mouture révisée de l'accord de paix est officiellement signée. (Lisez notre texte sur le sujet) Guillermo Legaria Agence France-Presse | Photo prise le 26 septembre à Bogotá (Colombie)







29. Saga des pitbulls à Montréal, 27 septembre | C’est officiel, les Montréalais ne pourront plus adopter de nouveaux pitbulls. Le règlement adopté par le conseil municipal alimente une vive polémique depuis des mois. C’est le décès de Christiane Vadnais, attaquée par un pitbull le 8 juin, qui a poussé l’administration Coderre à agir. Consternée par le règlement, la SPCA s’adresse aux tribunaux. Tout d’abord suspendu, le règlement est partiellement rétabli en décembre. La SPCA réplique en annonçant l’arrêt de ses services canins dans la métropole en avril 2017. (Lisez nos textes sur le sujet) Pedro Ruiz Le Devoir | Photo prise le 6 novembre à Montréal (Québec)







30. Libération d'Homa Hoodfar, 29 septembre | Après près de quatre mois de détention dans une prison d'Evin, en Iran, l'anthropologue canado-iranienne Homa Hoodfar revient au pays. Libérée quelques jours plus tôt, après des semaines de tractations, la femme de 65 ans, qui enseignait à l'Université Concordia, apparaît souriante, mais fragile, à l'aéroport de Montréal. Elle avait été arrêtée le 6 juin, accusée de «baigner dans des activités féministes». La sociologue de formation menait des recherches sur les femmes musulmanes dans diverses régions du monde, dont l’Iran. (Lisez nos textes sur le sujet) Ryan Remiorz La Presse canadienne | Photo prise le 29 septembre à Montréal (Québec)







31. Ouragan Matthew, 4 octobre | En mouvement dans les Caraïbes depuis quelques jours, l’ouragan Matthew touche l’île d’Haïti. Les vents forts et la pluie torrentielle qui s’abattent sur l’île détruisent de nombreux ponts et routes sur leur passage. Les communautés sont totalement isolées et il devient difficile d’estimer l’étendue de leurs besoins. Près de 1000 personnes perdent la vie dans la catastrophe et plusieurs centaines d'autres sont blessées. Les dégâts matériels sont aussi considérables: difficile de trouver un bâtiment se tenant encore debout dans certaines régions. (Lisez nos textes sur le sujet) Rebecca Blackwell Associated Press | Photo prise le 14 octobre à Anse-d'Ainault (Haïti)







32. Assaut sur Mossoul, 17 octobre | L'assaut est lancé sur Mossoul par les forces irakiennes qui cherchent à reprendre la ville des mains des djihadistes. C'est ici même que le groupe armé État islamique avait proclamé la création de son «califat» en juin 2014. Des mois plus tard, les djihadistes résistent toujours, les forces irakiennes ont toutefois réussi à récupérer plusieurs quartiers de Mossoul. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées depuis le début de l'offensive. (Lisez nos textes sur le sujet) Bulent Kilic Agence France-Presse | Photo prise le 3 novembre à Mossoul (Irak)







33. Agressions sexuelles à l’Université Laval, 19 octobre | Citoyens, personnalités publiques et politiciens se sont rassemblés à Québec pour exprimer leur soutien aux victimes des agressions survenues quelques jours plus tôt dans les résidences de l'Université Laval. La police qui a reçu un total de 10 plaintes, dont quatre concernent des gestes à connotation sexuelle, arrêtera un étudiant de l’établissement peu après. Lors du rassemblement, la jeune Alice Paquet prend la parole pour témoigner d'une expérience similaire. Elle accuse peu après publiquement le député du Parti libéral Gerry Sklavounos de l'avoir agressée sexuellement. Ce dernier est expulsé du caucus libéral. Francis Vachon Le Devoir | Photo prise le 19 octobre à Québec (Québec)







34. La «Jungle» de Calais démantelée, 24 octobre | Comme l'avait promis le président français, François Hollande, la «Jungle» de Calais commence à être évacuée pour être ensuite complètement démantelée. Cet immense bidonville était devenu un symbole de l'impuissance de l'Europe devant la pire crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Entre 7000 et 10 000 migrants s’y entassaient, rêvant un jour d'atteindre les côtes anglaises. Ces derniers sont évacués et répartis dans des centres d'accueil à travers tout le pays. À quelques mois avant l'élection présidentielle française de 2017, les conditions de vie dans la «jungle» et son impact sur la région étaient devenues un sujet sensible. (Lisez nos textes sur le sujet) Emilio Morenatti Associated Press | Photo prise le 24 octobre à Calais (France)







35. Scandale des courriels d’Hillary Clinton, 28 octobre | Une dizaine de jours avant l'élection présidentielle, le FBI décide de relancer l'affaire de la messagerie de la candidate démocrate Hillary Clinton, annonçant la découverte de nouveaux courriels. En juillet, le directeur du FBI, James Comey, avait pourtant décidé de ne pas la poursuivre. Elle sera finalement libérée de toute poursuite quelques jours après. À la tête du département d'État de 2009 à 2013, Hillary Clinton utilisait une messagerie privée à son domicile plutôt qu'un compte gouvernemental, exposant potentiellement des informations confidentielles au piratage. (Lisez notre texte sur le sujet) Brendan Smialowski Agence France-Presse | Photo prise le 6 novembre à Manchester (États-Unis)







36. Leonard Cohen (1934-2016), 7 novembre | Le poète et chanteur canadien Leonard Cohen s'éteint à l'âge de 82 ans. De nombreux admirateurs lui rendent hommage en déposant gerbes de fleurs, chandelles ou petits mots devant la porte de sa maison de briques de la rue Vallières à Montréal. Il laisse derrière lui un immense héritage artistique, source de fierté pour les Québécois et les Canadiens. Il venait notamment de sortir un album «You Want It Darker» quelques semaines avant son décès. (Lisez nos textes sur le sujet) Jacques Nadeau Le Devoir | Photo prise le 12 novembre à Montréal (Québec)







37. Élection de Donald Trump, 8 novembre | Après une campagne éprouvante, suivie par le monde entier, le candidat républicain Donald Trump est désigné 45e président des États-Unis. Il a obtenu 279 grands électeurs, contre 228 pour Hillary Clinton. La candidate du Parti démocrate a pourtant obtenu plus de suffrages que son adversaire. Le Parti républicain dispose alors de tous les leviers du pouvoir puisqu'il contrôlera la Maison-Blanche, le Sénat et la Chambre des représentants. Les jours suivant l'élection, des milliers d'Américains sont descendus dans les rues pour manifester leur mécontentement. (Lisez nos textes sur le sujet) Mandel Ngan Agence France-Presse | Photo prise le 6 novembre à Moon (États-Unis)







38. Le sort des femmes autochtones, 18 novembre | Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) annonce officiellement qu'aucun des policiers de la Sûreté du Québec visés par des allégations d’abus et de sévices de femmes autochtones ne sera accusé. Il estime que les preuves sont insuffisantes. Politiciens, intervenants, femmes autochtones réclament depuis des mois au gouvernement Couillard une nouvelle enquête indépendante. En décembre, après hésitations, le premier ministre accepte finalement de tenir une commission d’enquête provinciale sur le sort réservé aux femmes autochtones. (Lisez nos textes sur le sujet) Guillaume Levasseur Le Devoir | Photo prise le 18 novembre à Val-d'Or (Québec)







39. Fidel Castro (1926-2016), 25 novembre | «El comandante» rend son dernier souffle à l'âge de 90 ans. Affaibli par la maladie depuis plusieurs années, Fidel Castro s'était retiré du pouvoir en 2006, laissant les rênes à son frère Raúl Castro. La disparition de l’ancien président cubain engendre des réactions très diversifiées à travers le monde ; certains louangent le père de la révolution cubaine, d'autres critiquent le régime autoritaire qu'il a bâti sur l'île. (Lisez nos textes sur le sujet) Pedro Pardo Agence France-Presse | Photo prise le 27 novembre à La Havane (Cuba)







40. Assassinat de l’ambassadeur russe en Turquie , 19 décembre | L’ambassadeur de la Russie à Ankara, Andreï Karlov, est assassiné en pleine conférence de presse par un policier turc. Le tireur de 22 ans évoqué le carnage commis par les troupes du président Vladimir Poutine et du régime de Bachar al-Assad à Alep, en Syrie, pour justifier son acte. Cet assassinat porte un dur coup aux relations entre la Russie et la Turquie, déjà mises à mal par la guerre qui déchire la Syrie depuis six ans. (Lisez notre texte sur le sujet) Yavuz Alatan Agence France-Presse | Photo prise le 19 décembre à Ankara (Turquie)







41. Attentat de Berlin, 19 décembre | Alors que les Berlinois font leurs derniers achats au marché de Noël de Breitscheidplatz, un camion fou fonce sur la foule, tuant 12 personnes et faisant 48 blessés. C’est la première fois que le groupe État islamique s’en prend à l’Allemagne. Le conducteur en fuite, Anis Amri, est retrouvé et abattu au cours d’un contrôle de police à Milan, en Italie, quatre jours plus tard. Le gouvernement d’Angela Merkel et la police seront vertement critiqués pour avoir laissé filer l’auteur de l’attaque. (Lisez nos textes sur le sujet) Odd Andersen Agence France-Presse | Photo prise le 20 décembre à Berlin (Allemagne)



