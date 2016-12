Quoi surveiller cette fin de semaine

Le chiffre du jour: 2017





Voilà, on y est presque: la fin de 2016, et le passage à 2017. Un peu partout au monde, les traditionnelles célébrations (Sydney, New York, Paris ou Copacabana, notamment) se tiendront dans des contextes de sécurité resserrée — la dernière année ayant été assombrie par plusieurs attentats meurtriers contre des civils.Hâte de passer à 2017, donc? Pas si vite: il faudra patienter un peu plus longtemps cette année. Cela parce qu'une seconde « intercalaire » doit être ajoutée au temps — cela se fera à 18h59min59sec heure du Québec.«Cette seconde supplémentaire permet de raccorder le temps astronomique irrégulier lié à la rotation de la Terre avec l'échelle de temps légal extrêmement stable définie depuis 1967 par des horloges atomiques», expliquent les «maîtres du temps» — les scientifiques de l'Observatoire de Paris. C'est la 37e fois qu'ils ajoutent cette seconde au temps, et la première depuis juin 2015.Il y aura dimanche à minuit un nouveau secrétaire général des Nations unies: Antonio Guterres prendra officiellement ses fonctions en succédant à Ban Ki-moon, qui était en poste depuis dix ans.Comme dernier geste à titre de secrétaire général, M. Ban déclenchera le traditionnel compte à rebours de l'année à Times Square. « Et je vais perdre mon boulot devant des millions de personnes », a-t-il ironisé.Les yeux seront encore tournés aujourd'hui vers la Syrie, où le cessez-le-feu parrainé par la Russie et la Turquie a été globalement respecté hier, malgré des affrontements sporadiques. Si la trêve tient, des négociations de paix devraient être organisées en janvier pour mettre un terme à la guerre civile.Et une citation de Jacques Prévert à glisser dans vos réveillons? « On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller ». D'ici là: fêtons!